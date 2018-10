Borrell pide a Torrent que haga "alguna cosa" si no hay acuerdo entre independentistas

Publicado 14/02/2018 20:18:01 CET

SALAMANCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell ha recordado que "guste o no" los independentistas gozan de mayoría en el Parlament catalán tras las últimas elecciones y ha indicado que "si esa mayoría no se pone de acuerdo, pues el presidente del Parlamento -en referencia a Roger Torrent- tendrá que hacer alguna cosa".

Sobre la situación actual, ha apuntado que no hay novedad alguna en la política catalana y que sigue vigente el artículo 155, que "no es una buena situación para nadie, no es ni siquiera cómoda", aunque ha apuntado que con su aplicación "tampoco pasa nada grave".

Respecto a la petición de los líderes independentistas, que "se pasan todo el día diciendo que es urgente y necesario reponer las instituciones autonómicas", ha insistido en que está "totalmente de acuerdo" con esa apreciación.

Ante ese discurso, y al tener mayoría, son ellos los que tienen "en sus manos decidir cómo lo quieren hacer", ha remarcado Borrell durante su visita a Salamanca para impartir una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca (USAL).

Asimismo, les ha recordado que "en vez de conseguir la independencia, lo que han hecho es perder la autonomía", y ha ironizado al decir que "valiente negocio" es lo que han obtenido en los últimos meses.

Respecto a su charla, sobre la que ha hablado de la situación en Europa, ha remarcado que el continente recoge las intenciones de aquellos que buscan una mayor integración y "algunos que están pensando en si se desintegran un poco".

Actualmente, tal y como ha continuado, Europa pasa por "tensiones centrífugas" como las que se viven en Hungría, Polonia o Reino Unido, además de la situación que viven estados en los que hay movimientos que "cuestionan su propia existencia", como lo vivido en Escocia, Flandes (Bélgica), Veneto (Italia) o Cataluña en España.

Y, respecto al 'brexit' de Reino Unido, ha manifestado que, tras su aprobación, "más que un contagio ha sido una vacuna", pues los defensores "se han dado cuenta de que no es tan fácil" y ha apuntado que los británicos están "muy arrepentidos de lo que han decidido".

"No es ninguna broma" lo que está ocurriendo en Europa, ha puntualizado Borrell sobre un proyecto común supranacional que "no ha sido capaz de desarrollar su dimensión social".