Del Bosque asegura que la juventud "importa más que nunca" en Valladolid y lamenta las críticas "sin datos" de VTLP

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Juventud de Valladolid, Carolina del Bosque, ha asegurado que la juventud "importa más que nunca" en el Ayuntamiento, algo que se "demuestra con hechos, no con palabras vacías", al tiempo que ha remarcado que desde junio de 2023 la ciudad cuenta con una Concejalía específica en este ámbito, una web "más moderna y unificada" con todos los servicios, un perfil de Instagram exclusivo para todos los jóvenes y también un canal de WhatsApp.

Lo ha hecho en respuesta a unas declaraciones de la portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Rocío Anguita, en las que ha reclamado reforzar y visibilizar la asesoría municipal de salud sexual para jóvenes a través de una mayor promoción y recursos para que llegue a toda la juventud, puesto que el servicio existente en los espacios jóvenes "no cuenta con la suficiente promoción ni recursos para llegar a toda la juventud de la ciudad".

En este sentido, Del Bosque ha señalado que un fin de semana más la portavoz de VTLP "vuelve a hacer declaraciones haciendo un completo brindis al sol, sin aportar datos y de una manera completamente subjetiva, y lo que es peor, ignorante".

"Una persona que no ha pisado un espacio joven en su vida, que no tiene ni idea de cómo funcionan las asesorías y su promoción, no está legitimada para decirnos cómo tenemos que hacer las cosas", ha expresado la edil a través de unas declaraciones difundidas a los medios, en la que ha señalado que cuando llegó el nuevo equipo de gobierno al Consistorio no existía una Concejalía específica de Juventud, tampoco redes sociales ni canales de difusión de información que filtrasen de forma directa y sencilla los recursos que los jóvenes tienen a su disposición.