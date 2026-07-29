Botines abre la nueva exposición de Gaudí y se muestra como el "gran laboratorio" de la arquitectura doméstica del autor

El director general de Fundos, José María Viejo (centro), acompañado por diferentes representantes, en la inauguración de la exposición 'Gaudí y la Ciudad Moderna' en el Museo Casa Botines Gaudí (León). - EUROPA PRESS

LEÓN, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Botines Gaudí (León) ha inaugurado este miércoles la exposición temporal 'Gaudí y la Ciudad Moderna', con la que este espacio se muestra como el "gran laboratorio" de la arquitectura doméstica del arquitecto a través de 60 piezas que incluyen planos, dibujos, fotografías, maquetas, muebles, objetos y piezas originales.

La exposición se centra en las innovaciones e ingenios que realizó el arquitecto en el contexto de una ciudad moderna, fundamentalmente Barcelona, pero también en León y muestra cómo arquitectura, diseño e industria respondieron a los retos de una sociedad en constante transformación.

El director general de Fundos, José María Viejo, ha destacado que 'Gaudí y la Ciudad Moderna' constituye una de las grandes citas expositivas del Año Gaudí en todo el mundo y ahonda en un ámbito "muy poco explorado" sobre el arquitecto. "No es una biografía más, ni es una aproximación a ese Gaudí genio irrepetible. Es una exposición de tesis, es una exposición que muestra al Gaudí más técnico, al Gaudí profundamente moderno, al arquitecto que responde a los retos de la sociedad de su tiempo abordando la modernidad", ha puntualizado.

Al mismo tiempo, ha puesto en valor que la muestra refuerza la proyección del Museo como "centro de excelencia internacional", además de generar conocimiento. "La Casa Botines no solo es un centro que conserva, que divulga, sino también es un centro que estudia, que investiga y que genera conocimiento que transfiere a la sociedad. Esta exposición y su catálogo van a ser una buena prueba de ello, muestra a un arquitecto pensando", ha subrayado.

En este sentido, ha incidido en que la Casa Botines no solo es una obra maestra de Gaudí, sino que es el "gran laboratorio" de la arquitectura doméstica, ya que es el lugar en el que el autor ensayó innovaciones y soluciones "muy adelantadas a su tiempo" que luego implementaría en su obra doméstica posterior.

La exposición, que se podrá visitar hasta el 25 de octubre de 2026, explora la relación entre Antoni Gaudí y las profundas transformaciones que dieron forma a las ciudades europeas entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.

LA MUESTRA

El recorrido se organiza en deferentes ámbitos. 'La ciudad moderna' está dedicado al contexto histórico y urbano de la época; 'Gaudí y las nuevas ciudades de la modernidad' está centrado en su contribución a la transformación del espacio urbano y 'Gaudí y la revolución de la arquitectura doméstica' parte de la Casa Botines como paradigma de la vivienda moderna y repasa sus principales edificios residenciales en Barcelona.

En total se exponen unas 60 piezas, a las que se suman fotografías históricas, entre obras diseñadas y proyectadas por el propio Gaudí y obras de otros autores de la época que complementan y contextualizan el discurso.

La exposición destaca por la variedad de técnicas y objetos presentes: fotografía, documentos históricos, planos, dibujos, mapas, mobiliario, componentes constructivos, maquetas, entre otras piezas originales (en diferentes técnicas y formatos).

PIEZAS ICÓNICAS

Se exponen varias piezas originales que son icónicas de este período e incluye obras del Museo Casa Botines Gaudí, la Colección y el Archivo Histórico Fundos y de otras prestigiosas colecciones privadas y particulares, como la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, el Fondo Arxiu EtsaB·Càtedra Gaudí, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació Catalunya-La Pedrera o el Archivo de la Corona de Aragón del Ministerio de Cultura.

José María Viejo ha señalado que muchos de los planos que Gaudí hizo de la Casa Botines "han vuelto a casa" para estar presentes en esta exposición. También ha puesto en valor piezas como un mueble que Gaudí diseñó con 30 años para Josep María Bocabella, el promotor de la Sagrada Familia, un altar doméstico que nunca jamás se ha expuesto al público en 138 años. El conjunto de piezas expuestas forman una exposición "absolutamente excepcional", ha incidido.

'Gaudí y la Ciudad Moderna' nace de la colaboración de Fundos y la Junta de Castilla y León. El acto inaugural ha contado con la presencia del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, que ha expresado el compromiso de la Administración autonómica con la conmemoración del Año Gaudí y con las iniciativas que contribuyen a fortalecer la posición de Castilla y León como una comunidad de referencia en cultura, patrimonio y turismo. "El patrimonio cultural no es una realidad estática; es memoria, pero también es futuro. Es identidad, pero también conocimiento, creatividad, desarrollo económico, atracción turística y cohesión social", ha señalado.

Finalmente, Carlos Varela Fernández, uno de los comisarios de la exposición, ha destacado de entre las piezas de la muestra los planos originales que Gaudí hizo para la Casa Botines, que se exponen en León por primera vez, y el altar Bocabella, un oratorio privado que hizo Gaudí en el año 1875, cuando todavía muy joven, para Josep María Bocabella que sale por primera vez de Catañula y se expone también por primera vez al público.