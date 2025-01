El boxeador Antonio Barrul, absuelto en la causa de la pelea en un cine por incomparecencia de la parte denunciante

LEÓN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El boxeador Antonio Barrul ha resultado absuelto por incomparecencia de la parte denunciante en la causa en la que se le juzgaba por una agresión tras la pelea que protagonizó en un cine de León el pasado mes de mayo.

El abogado del deportista leonés, Daniel Martínez Gómez, ha precisado en declaraciones a Europa Press que, aunque no es una absolución oficial porque todavía no se ha dictado una sentencia firme, esta es "segura" por la incomparecencia del denunciante y al no haberse presentado ninguna acusación.

Los hechos por los que se le iba a juzgar incluían la agresión del boxeador a otro hombre en la sala de cine, después de que este, y según el relato de hechos del propio Barrul, hubiera agredido a su mujer y a su hija en presencia del resto de asistentes.

El letrado ha indicado que esperan que la semana próxima llegue la sentencia absolutoria, que "no tendrá demasiada argumentación ni fundamentación jurídica ya que la vista no ha sido celebrada".

Martínez Gómez ha explicado que su cliente ahora "puede pasar página y dedicarse a lo suyo", ya que "no está acostumbrado a desenvolverse en ámbitos judiciales" y por ello se encuentra "contento" con la decisión conocida este jueves.

Por su parte, el propio boxeador ha publicado un vídeo en su cuenta de la red social Instagram en el que ha celebrado la decisión después de nueve meses y ha agradecido a todo el mundo que ha estado pendiente del caso.

En relación a los hechos por los que se le iba a juzgar, Barrul ha expresado que "nadie mira a otro lado" y que "el silencio te hace cómplice de una u otra manera". Por ello ha deseado: "Sigamos avanzando como personas y que tengamos respeto".