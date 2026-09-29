Brisamar Estébanez asume el decanato de Ciencias de la Salud de la ULE con el reto de consolidar Medicina

La rectora de la ULE, Nuria González (centro), con Brisamar Estébanez (izquierda), que ha tomado posesión este martes como nueva decana la Facultad de Ciencias de la Salud. - ULE

LEÓN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de León (ULE) ha iniciado una nueva etapa de la mano de Brisamar Estébanez, que ha tomado posesión este martes como nueva decana con los grandes retos de consolidar la implantación del grado en Medicina y reforzar la conexión entre los campus de León y Ponferrada.

Precisamente, durante su toma de posesión, la nueva decana ha destacado la "riqueza" de la Facultad, basada en la suma de León y Ponferrada, "dos realidades que, lejos de ser ajenas, son pilares de una misma comunidad", y que aglutina cinco titulaciones que es sitúan entre las más demandas de la Universidad.

Concretamente, en León se imparten Enfermería y Medicina, mientras que el Campus de Ponferrada se ha convertido en un "referente" en el ámbito sanitario con las titulaciones de Enfermería, Podología, Nutrición y Dietética y Fisioterapia.

Estébanez toma el relevo de María Nélida Fernández, que ha ejercido como decana en funciones tras la etapa de Daniel Fernández, y afronta esta nueva con las prioridades de escuchar las necesidades de los departamentos y trabajar para que toda la comunidad de la Facultad se sienta respaldada e integrada, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Esta línea de trabajo, según ha señalado, debe estar guiada por el trabajo en equipo, la empatía y la cooperación, principios especialmente vinculados a las Ciencias de la Salud. "Asumo la dirección de esta Facultad con la convicción de que mi tarea no es solo la de gestionar títulos académicos, sino darle una profunda sensibilidad a la formación de quienes el día de mañana cuidarán de la vida humana", ha recalcado.

Por su parte, la rectora de la ULE, Nuria González, ha agradecido a Brisamar Estébanez que haya dado el paso para asumir la dirección de una Facultad "muy dinámica, con muchas titulaciones" y con importantes retos por delante. Además, ha hecho extensible este reconocimiento al equipo decanal saliente, al que ha atribuido un papel "clave" en la preparación y puesta en marcha de Medicina.

De esta forma, la Facultad de Ciencias de la Salud afronta esta nueva etapa con el objetivo de consolidar la implantación de Medicina, fortalecer la conexión entre León y Ponferrada y seguir en la línea de crecimiento como una comunidad académica cohesionada, al servicio de la formación de los futuros profesionales de la salud.