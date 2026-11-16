Buena Brasa gana la IV edición de Tapas por Comarcas de la Asociación de Hostelería y la Diputación de Valladolid

Premiados en Tapas por Comarcas 2026, de la Asociación de Hostelería y la Diputación de Valladolid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, en colaboración con la Diputación de Valladolid, a través de la marca Alimentos de Valladolid, ha celebrado este lunes, 16 de noviembre, la gran final de la cuarta edición del concurso Tapas X Comarcas 2026, que ha ganado el restaurante Buena Brasa.

Buena Brasa, situado en la Carretera de Zaratán Km-1 en el municipio Zaratán, se ha proclamado ganador con su tapa 'Buenabrasa rocher', una elaboración que consiste en un ferrero de lechazo, setas y frutos secos.

El premio se ha entregado en la final celebrada en el Edificio Q-BO, sede de Alimentos de Valladolid, en un acto que ha contado con la presencia del diputado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón; el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández; y el jefe del Servicio de Promoción Agroalimentaria de la Diputación de Valladolid y responsable de la marca Alimentos de Valladolid, Francisco Fuentes, entre otros.

El segundo puesto ha sido para el restaurante Castilla Termal Hotel Monasterio De Valbuena, ubicado en la calle Murallas s/n, de Valbuena De Duero, con su propuesta 'Perdigornazo', que trata de un hornazo tradicional castellano de perdiz roja.

Por su parte, El Torno, situado en la calle Corro del Asado de Medina de Rioseco, ha conseguido la tercera posición con 'Sueño De Torozos', una creación de focaccia de bellota, lengua guisada y curada, crema de setas del monte y perfume de los Montes Torozos.

Estas han sido las propuestas que han sobresalido entre todas las de los seis establecimientos clasificados, procedentes de las dos fases previas del certamen, que han elaborado sus tapas en directo ante el jurado y el público asistente.

El evento ha estado conducido por Jonatan Garrote, que ha ejercido como maestro de ceremonias y ha acompañado a los participantes durante la elaboración de sus propuestas, acercando al público los detalles y el proceso creativo de cada tapa.

El jurado de esta gran final ha estado integrado por profesionales de reconocido prestigio vinculados a la gastronomía, la hostelería y la promoción agroalimentaria.

Entre ellos se encontraban Víctor Martín, chef y copropietario del restaurante Trigo, distinguido con una estrella Michelin y dos Soles Repsol; Jiale Pan, chef y propietario del restaurante Jiapan, ganador del Concurso de Pinchos y Tapas de Castilla y León, del Pincho de Oro del Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid 2026 y del XXII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid; David Miranda, chef y propietario de Las Kubar Bar con Cocina, establecimiento 100 por cien sin gluten, ganador del concurso Tapas Walk 2025 y del premio al Mejor Concepto de Tapa en el Concurso de Pinchos y Tapas de Castilla y León 2026, y Francisco Javier García, director del Área de Castilla y León de Makro.

En cuanto a los premios, en cada una de las dos fases previas, los establecimientos clasificados en primera y segunda posición han recibido un trofeo acreditativo y cheques regalo para la adquisición de productos por valor de 300 y 100 euros, respectivamente, aportados tanto por Makro como por Alimentos de Valladolid.

Por su parte, los terceros clasificados han obtenido una plaza para disputar la gran final de este lunes. En esta última fase, los tres establecimientos mejor clasificados han recibido también un trofeo y cheques regalo para la adquisición de productos por valor de 1.000, 500 y 300 euros, respectivamente, aportados tanto por Makro como por Alimentos de Valladolid.

En la web www.visitavalladolid.com se puede consultar el listado de establecimientos participantes, junto con reportajes fotográficos y descripciones de las elaboraciones presentadas en esta edición.