La buena evolución del incendio en Veguellina (León) rebaja su nivel a 0

Imagen de archivo del incendio de Veguellina. - Carlos Castro - Europa Press

LEÓN, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La buena evolución del incendio de Veguellina (León) ha llevado a la Junta a rebajar su nivel de peligrosidad a 0, según informa la Administración autonómica a través de sus canales de difusión.

Las llamas se originaron el pasado miércoles, 29 de julio, por causas que se siguen investigando, y alcanzó ese mismo día el Índice de Gravedad (IGR) 2.

Por este motivo, la Junta llegó a evacuar las localidades de Moreda, San Pedro de Olleros y Prado de Paradiña.