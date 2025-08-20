Los burgaleses presentan 1.416 quejas por el funcionamiento de los servicios públicos

BURGOS 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo concejal del área Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López, ha dado cuenta de las de quejas y sugerencias recogidas en el último informe de su área correspondiente al segundo trimestre de 2025, en cuyo transcurso se registraron 1.416 y 236, respectivamente. Esto significa un incremento de un "6,42 por ciento" con respecto al primer trimestre de este año.

El canal de entrada el más utilizado "es la aplicación Burgos al móvil", en primer lugar, "con un 58 por ciento; y en segundo lugar, el teléfono 010, que ha recibido el 33,05 por ciento", mientras que los menos utilizados son el formulario a través de la web y el registro de presencial.

Se aprecia una "mejoría en cuanto a las quejas" en el servicio de Autobuses Urbanos, con un 21,9 por ciento de las reclamaciones, "ocho puntos menos" que en el primer trimestre de 2025, ha destacado López. En este servicio, los ciudadanos se han quejado de la recarga de las tarjetas de autobús urbano, fundamentalmente como consecuencia de que la recarga no es automática, sino que tarda un tiempo en regularizarse hasta que pasa por el lector de tarjetas, aunque también por la supresión de dos centros de recarga, los de los centros cívicos de Huelgas y el de Gamonal Norte.

En cuanto a las reclamaciones recurrentes de los usuarios de autobús, como los malos entendidos y las malas formas empleadas por los conductores, López ha subrayado que se han iniciado varios expedientes de investigación sobre esas conductas "para tratar de revertir esa situación".

MEDIO AMBIENTE, A LA CABEZA

El área que más quejas ha recibido es la de Medio Ambiente, habitual también en las reclamaciones de la ciudadanía. Se lleva un 27 por ciento del descontento, afectando directamente la limpieza diaria y a la siega de hierba y césped de los jardines de la ciudad, mientras que la Policía Local acumula el 14,76 por ciento de las quejas por aparcamientos indebidos y por ocupación de vía pública.

Por lo que respecta al tiempo medio de respuesta a la ciudadanía, López ha precisado que ha descendido de siete días el trimestre anterior "a seis el actual". Las secciones que más han tardado en ofrecer respuesta han sido las de Gestión Tributaria, con 16 días; obras, con 17; régimen interior, con 27, aunque todo depende, como ha precisado el concejal, "de la naturaleza del servicio".

Por el contrario, las secciones que han contestado con más diligencias, son autobuses urbanos, con seis días: policía local, con tres días, entre otros.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En cuanto a la Comisión de Participación Ciudadana, se han aprobado diferentes sustituciones de miembros de representantes de varias asociaciones como Aspanias Burgos o Espacio Tangente en la Junta Municipal de Distrito Centro Norte y de la Asociación Nuestro Barrio en la del Distrito Sur.

Además, López ha informado también de las inscripciones en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Burgos de la Asociación de Vecinos Juan Yagüe y de la Asociación Soy Colombia; y de la modificación de los miembros de la Unión General de Trabajadores (UGT) en el Consejo Social, el Consejo Sectorial de Familia y el de Juventud.