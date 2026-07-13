Burgos acoge la concentración de 'las Guerreras' con un reconocimiento a su potencial como referente de niñas y jóvenes

La Alcaldesa De Burgos, Cristina Ayala, Ha Dado La Bienvenida A Las 'Guerreras' En El Salón De Plenos - EUROPA PRESS

BURGOS 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha recibido de forma oficial este lunes en el Ayuntamiento a la Selección Española femenina de balonmano, popularmente conocida como 'Las Guerreras', con motivo del inicio de su concentración preparatoria en la capital burgalesa.

El acto ha contado con la presencia de las 19 jugadoras convocadas y el cuerpo técnico al completo, encabezado por el seleccionador nacional, Joaquín Rocamora.

Durante la recepción, la regidora ha expresado el "orgullo" que supone para la ciudad albergar a un equipo que encarna los valores del esfuerzo, el talento y la superación. Uno de los puntos más emotivos del discurso de la alcaldesa ha sido el valor del impacto social del equipo fuera de la pista.

La alcaldesa ha hecho especial hincapié en que las jugadoras son un auténtico referente para "miles" de niñas y jóvenes que ven en ellas un espejo donde mirarse, rompiendo barreras y demostrando que el deporte femenino no tiene límites.

Ayala ha aprovechado la proyección de la selección para reivindicar el posicionamiento estratégico de Burgos a nivel nacional e internacional, destacando el equilibrio perfecto de la ciudad entre su músculo económico y su riqueza histórica como ciudad industrial, a la vanguardia cultural de la urbe y como ciudad de los tres patrimonios de la Humanidad, la Catedral, el Camino de Santiago y Atapuerca.

El acto ha concluido con el tradicional intercambio de obsequios, donde el equipo ha entregado una camiseta firmada por todo el plantel para las vitrinas municipales y la mascota, 'Lola' por parte de las capitanas de la Selección. El ayuntamiento, por su parte, ha hecho entrega de una réplica de las agujas de la seo burgalesa.