Burgos acoge este fin de semana la Copa del Mundo de esgrima con récord de participantes, 238 deportistas de 40 países

BURGOS 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El polideportivo 'José Luis Talamillo' de Burgos acogerá del 12 y 14 de diciembre la XXVII edición de la Copa del Mundo Individual Sub 20 de Espada Femenina y la XI Copa del Mundo por equipos.

La concejala de Deportes, Carolina Álvarez, ha presentado este evento deportivo y ha subrayado el "récord" de participación, con 238 deportistas procedentes de 40 países y 21 equipos, entre los que se encuentra la Selección Española, que participará en la competición del domingo.

La organización lo tiene "todo preparado", según ha explicado el responsable de la Sala de Esgrima Burgos, Carlos Zayas, quien ha explicado que Burgos acoge "una competición de muy alto nivel".

Asimismo, Zayas ha destacado que la participación este año es récord absoluto y que va a tener "una gran proyección para la ciudad" ya que, se da la oportunidad a los deportistas y sus acompañantes de conocer la capital burgalesa ciudad y estar durante tres días, no solo compitiendo, "sino haciendo turismo y conociendo la cultura local".

En esta cita participará la tiradora local, Alejandra Rodríguez, en representación de la esgrima burgalesa, y quien ha asegurado que su objetivo es "dar lo mejor" de sí misma y llegar "lo más lejos posible", con la intención de clasificarse para el Europeo y el Mundial.

El equipo español estará integrado por 20 deportistas aunque entre las delegaciones más importantes, Fallas ha asegurado que estarán "los primeros del mundo", que son Italia, Francia y Estados Unidos, los países "que llevan consiguiendo medalla en los últimos años en la Copa del Mundo de Burgos".

El sábado a partir de las 17.30 horas se celebrarán las finales de la Copa del Mundo Individual y el domingo a las 14.00 horas, la final de la competición por equipos.