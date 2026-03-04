Burgos acoge desde el viernes las XXIX Jornadas 'El mundo en Bicicleta' con experiencias de quienes viajan pedaleando

Presentación de las XXIX jorandas 'El mundo en bicicleta'. - AYTO BURGOS

BURGOS 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Burgos acogerá a lo largo de los cuatro viernes del mes de marzo la XXIX edición de las jornadas 'El mundo en bicicleta' con charlas de personas y familias que han recorrido el mundo pedaleando y que compartirán su experiencias en los encuentros que se celebrarán en la Fundación Caja Círculo.

El concejal de Juventud, Carlos Niño, ha presentado estas jornadas, que comenzarán este viernes, 6 de marzo, junto al máximo responsable de este evento, Luis Marquina.

Las charlas y exposiciones se celebrarán los viernes 6, 13, 20 y 27 de marzo en la Fundación Caja Círculo de la Concepción, a las 20.20 horas y las entradas, a tres euros, se pueden recoger en Deportes Manzanero o en la taquilla.

Luis Marquina ha hecho un balance de los 29 años de celebración de unas jornadas por las que han pasado 217 viajeros de 17 nacionalidades y que han permitido hacer "una cantera" de unos 30 burgaleses que "a día de hoy están viajando en bici".

Asimismo, ha reconocido que ha sido "bastante complicado" completar el cartel de este año ya que los participantes son viajeros "con los que es muy difícil a veces dar con ellos y hay que esperar a veces también años hasta conseguir" que puedan venir a Burgos.

Aún así, se ha logrado contar con cinco hombres y cuatro mujeres y dos niñas y dos niños que compartirán sus experiencias en la bici con quienes asistan a estas jornadas.

El día 6 de marzo será el turno de un hombre que es guía de montaña, fotógrafo y montañero que ha hecho "muchísimas" rutas como el camino andino, los Andes, el Himalaya, el Ganges o en Groenlandia.

El viernes 13 será el turno de una familia con dos niños de corta edad que han recorrido diversos estados de Estados Unidos además de que dos niños, Iris y Pablo, que son los nietos de Luis Marquina y que han crecido entre bicicletas, contarán su visión y experiencias vividas a pedales.

El día 20 será el turno de unos viajeros de larga duración, Patricia y Néstor, que viven recorriendo el mundo a pedales y que comenzaron su aventura en el ártico canadiense, mientras que también compartirá sus vivencias el burgalés Pablo Noguero, que se ha construido su propia bicicleta y que se ha ido al Cabo Norte y al Círculo Polar Ártico.

El viernes 27 de marzo la pareja de burgaleses formada por Alberto y Nati compartirán "una historia muy rotunda, muy contundente y contarán cómo iniciaron ese viaje. Es una historia entre muy dolorosa y a la vez muy optimista", como ha explicado Luis Marquina. Además, compartirá su experiencia Laura, una chica que lleva doce años viajando sola.