Burgos acogerá en octubre el II Foro Salud y Bienestar con una veintena de expertos para analizar el futuro sanitario

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BURGOS 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El II Foro Nacional Salud y Bienestar 2026 reunirá el próximo 21 de octubre en Burgos a una veintena de expertos nacionales procedentes de los ámbitos tecnológico, científico, sanitario y sociosanitario para analizar cómo los datos y la tecnología cambiarán la forma de cuidar y tomar decisiones sanitarias.

La jornada, organizada por ITCL Centro Tecnológico y CARTIF en el marco del programa Centr@Tec 4 del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), se celebrará en el Hospital Militar de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos.

El encuentro contará con la presencia de representantes de Huawei, Telefónica, Inetum, DomusVi y la AEMPS, entre otras entidades. La cita abordará tres ejes principales estructurados en torno a los datos, la investigación y los cuidados, con la premisa de lograr que la transformación digital de la salud genere un impacto tangible sobre pacientes, profesionales y organizaciones sanitarias.

En el primer bloque sobre el papel estratégico del dato y la interoperabilidad participarán expertos como Miguel Ángel Montero, Head of Digital Health de Inetum; Carlos de la Horra, Optical Solution Director/CTO de Huawei España; y Gabriel González, de Recoletas Salud. En este espacio se debatirá cómo convertir la información en conocimiento útil para la toma de decisiones clínicas y de gestión.

Por su parte, el eje centrado en la investigación y la transferencia del conocimiento reunirá a Jorge Labrador Gómez, director científico de IBioBurgos; Alfonso García Cañamaque, CEO de León Research; David García García, doctor en Neurociencia y Cognición; Yoana Nuevo Ordóñez, de la AEMPS; y Andrea Romero López, CEO de Konexio Biotech. Asimismo, la tecnología aplicada al envejecimiento y los nuevos modelos de cuidados contará con las aportaciones de Ignacio Aizpún, director general de ATAM-Telefónica, junto a representantes de Bjäland, Madison y DomusVi España.

El foro, enmarcado en la Iniciativa Emblemática de Salud de Castilla y León integrada en la RIS3 2021-2027, incorporará además una zona Demotech para exhibir soluciones innovadoras, un Pitch Corner para la presentación de proyectos y espacios de networking orientados a favorecer alianzas estratégicas.