Burgos afronta el final de la campaña de asfaltado de este año que abarca 14 calles de la ciudad

El alcalde en funciones de Burgos, Ángel Manzanedo, en el centro de la foto, con técnicos de la empresa que lleva a cabo las tareas de asfaltado. - EUROPA PRESS

BURGOS 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos afronta la recta final de la campaña de asfaltado, que se desarrolla en un total de 14 calles de la ciudad, con el cumplimiento "estricto" del calendario programado.

Así lo ha señalado el alcalde en funciones del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, quien ha dado cuenta este viernes del estado de la campaña de asfaltado de Burgos en su visita a la calle San Francisco, donde los operarios de Padecasa intervienen en el tramo comprendido entre el cruce de Tahonas y la calle Delicias.

Esta actuación forma parte de un plan municipal que contempla "mejoras en un total de catorce viales de la ciudad y que afronta ya su recta final".

Según el calendario los trabajos continuarán hasta el martes de la próxima semana en la glorieta de Villímar -en la confluencia entre la avenida Princesa de Asturias y la calle Río Viejo- y en la calle de la Demanda, junto a la avenida de la Constitución.

La campaña, presupuestada en 745.000 euros, persigue tanto la reparación de firmes como una labor de mantenimiento preventivo orientada a garantizar la seguridad del tráfico rodado, el transporte urbano y los peatones.

Manzanedo, acompañado por el técnico Valentín Izquierdo, ha destacado el "cumplimiento estricto del cronograma" y el esfuerzo por minimizar las afecciones a los vecinos, citando como ejemplo las obras nocturnas ejecutadas en la glorieta de Bilbao.

Asimismo, ha enmarcado la iniciativa dentro de los compromisos adquiridos por la alcaldesa, Cristina Ayala, para corregir el deterioro de las calles.