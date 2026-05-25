Burgos aprueba los pliegos de su programa de realojo e inclusión social, bloqueado desde 2019

La concejala de Servicios Sociales de Burgos, Mila del Campo. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha aprobado en su última Junta de Gobierno los pliegos de condiciones para licitar el programa de realojo e inclusión social, bloqueado desde 2019.

El servicio, que hasta ahora se conocía como 'Programa Dual', pasará a denominarse 'RevisBu' y se adaptará a la normativa de acción concertada de la Junta de Castilla y León, con un presupuesto total de 1,76 millones de euros para los próximos cuatro años, con la posibilidad de una prórroga hasta ocho.

La concejala de Servicios Sociales, Mila del Campo, ha destacado la importancia de "desatascar uno de los contratos sociales más importantes y complejos", que llevaba caducado desde agosto de 2019, cuando finalizó el anterior contrato sin posibilidad de prórroga.

La entidad que lo ha llevado a cabo era Fundación Lesmes, que ha venido prestando el servicio por "responsabilidad institucional y necesidad social", pero bajo un marco jurídico y económico totalmente desfasado que mantenía los precios del año 2017.

El nuevo modelo de acción concertada contempla una duración inicial de cuatro años, prorrogable hasta un máximo de ocho, con el objetivo de dotar de estabilidad temporal al programa.

Del Campo ha insistido en que, aunque el programa cuenta con la capacidad de gestionar hasta 150 viviendas sociales, el inmueble no es el fin en sí mismo, sino "el instrumento clave" para lograr la inclusión real de las personas en situación de extrema vulnerabilidad.

ESTRUCTURACIÓN

Según ha explicado, el modelo se articula en torno a tres ejes fundamentales como la gestión integral de los inmuebles, la intervención y el acompañamiento familiar en casos de exclusión grave, y la inserción sociolaboral.

En la actualidad, el programa cuenta con 107 viviendas de titularidad municipal y otras 19 aportadas y financiadas por la Fundación Lesmes, a las que se irán sumando de forma progresiva el resto de recursos vinculados al Parque Municipal de Viviendas.

Con los nuevos pliegos se busca además una mayor profesionalización y estabilidad del servicio. Para ello, se exigirá un equipo interdisciplinar mínimo compuesto por una dirección, un economista, un psicólogo, un trabajador social, tres educadores y un técnico de gestión de la vivienda.

Desde el Ayuntamiento se ha matizado que, si bien la Fundación Lesmes ya realizaba labores de inserción y mediación, la nueva licitación actualiza y adapta estas obligaciones a la realidad social actual, incrementando el control por parte de los servicios técnicos municipales.