Burgos asume la titularidad del puente de la avenida Alcalde Martín Cobos que el Gobierno de España ha recuperado

BURGOS 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha asumido la incorporación del viaducto de Alcalde Martín Cobos al patrimonio municipal tras las obras de recuperación llevadas a cabo por parte del Gobierno central.

El Consistorio se hará cargo a partir de ahora del mantenimiento y la gestión del puente, de manera que ha aprobado en la sesión de este jueves este trámite formal para dar de alta la infraestructura en el inventario municipal.

Entre los asuntos aprobados en el órgano de gobierno destaca también la aprobación del estudio de viabilidad económica para la feria taurina de las fiestas de San Pedro y San Pablo de 2027, documento que pone las bases para redactar los próximos pliegos de contratación.

La fórmula que se baraja inicialmente contempla un contrato de tres años con la posibilidad de una prórroga adicional, aunque el Servicio de Deportes estudia si los plazos podrían ampliarse algún año más de cara a la licitación definitiva.

En materia deportiva se ha adjudicado el contrato para el suministro e instalación de material fenólico, que incluye puertas y separaciones, destinado a varios polideportivos, campos de fútbol y piscinas municipales. Se trata de una inversión orientada a facilitar el mantenimiento diario y las pequeñas mejoras en las infraestructuras deportivas de la ciudad.

ESCUELA DE MÚSICA

La Junta de Gobierno también ha aprobado la adjudicación formal del contrato de docencia y gestión al operador Aratibarca por un importe de 119.400 euros y por vigencia de un año, prorrogable por otro más. El acuerdo llega tras un proceso largo e intenso de algo más de un año, motivado por las sucesivas incidencias que obligaron a declarar desierto el concurso abierto inicial y a recurrir a un procedimiento negociado en tiempo récord el pasado verano.

Ballesteros ha señalado que esta fórmula funciona como una solución temporal para garantizar la estabilidad del servicio mientras la Concejalía de Cultura y Turismo redacta los pliegos de una futura licitación a largo plazo.

Aunque no se trata de un servicio de carácter esencial al no corresponder a enseñanzas regladas, la portavoz ha defendido su peso estratégico para la dinamización cultural y musical de la ciudad.