Burgos celebra el 25 aniversario de su Festival de Artes Escénicas en la Calle con un fin de semana repleto de actos

La alcaldesa, Cristina Ayala, ha dado por inaugurado el Festival Enclave de Calle. - EUROPA PRESS

BURGOS 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha valorado la celebración del festival enclave de calle en su 25 aniversario y ha dado el pistoletazo de salida a las actuaciones.

Así, la ciudad se prepara para vivir un fin de semana cultural con una programación diseñada para llenar de actividad la zona centro que incluye propuestas gratuitas en enclaves como la plaza de la Libertad -especialmente dirigidas al público infantil- y funciones en espacios cerrados como La Parrala, que acogerán espectáculos de pago.

Durante la presentación del evento, en la que se ha destacado la implicación de los técnicos municipales y de compañías históricas muy ligadas a la ciudad como Bambalúa, Ayala ha animado a los burgaleses "a salir a la calle y dejarse sorprender".

El cartel de esta edición cuenta con la participación de formaciones como Betto Fofoir y Paquito y la Pallá, cuyas propuestas recalarán tanto en los escenarios urbanos como en los espacios escénicos habilitados, coincidiendo además con unas previsiones meteorológicas muy favorables.