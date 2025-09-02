Burgos celebra en septiembre y octubre un ciclo sobre la prevención del suicidio y la soledad no deseada

La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo; la representante de Fundación Círculo; y el médico Juan Francisco Lorenzo, en la presentación de las jornadas. - EUROPA PRESS

BURGOS 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Apoyo a la Prevención del Suicidio (Apresuic), en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos y Fundación Círculo, celebra a lo largo septiembre y octubre el ciclo de charlas, teatro, mesas redondas y documentales, 'Diálogos sobre suicidios y salud mental. Soledad'.

Estas jornadas van a incidir en la "soledad no deseada", como ha destacado la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales por el Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, en la presentación de la cita.

Por su parte, el médico Juan Francisco Lorenzo ha advertido de que la soledad no deseada y el aislamiento son "un caldo de cultivo que puede llevar en algunos casos al suicidio", ante lo que ha incidido en la importancia de sentir "el calor de la compañía".

Para las personas que se encuentran solas es uno de los caminos para rehumanizar y "practicar el contacto persona a persona", una manera de sentir el proyecto común o "el proyecto de vivir acompañados", ha ahondado.

El programa comprende varias actividades concentradas en los martes 9 y 23 de septiembre y el jueves 2 de octubre. Así, el día 9 a las 20.00 horas se desarrollará en el salón de actos de la Fundación Círculo el encuentro 'Amor y soledad en el siglo XXI', con Marta Jiménez Serrano y Juan Gómez Bárcena.

Posteriormente, el martes 23 de septiembre en el Auditorio 'Elcirculo' se estrenará el documental 'Por donde entra la luz. Testimonio: de soledad', realizado por Agencia Rives en colaboración con Apresuic, un audiovisual con 14 testimonios de soledad en la vida diaria de Burgos.

Posteriormente, la periodista Rosalía Santaolalla moderará un coloquio con María Estébanez, María Zubelzu y los protagonistas del documental.

El ciclo concluirá el jueves 2 de octubre, a las 19.30 horas en el mismo auditorio, con la representación de la obra de teatro 'Peleles', original de La Berrea Teatro. Dirigida por Laura Lázaro, se trata de una tragicomedia sobre la soledad y la precarización que sufre la juventud en la actualidad.