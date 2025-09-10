Burgos celebrará del 16 al 22 de septiembre la semana de la Movilidad con medio centenar de actividades

BURGOS 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Burgos celebrará 16 al 22 de septiembre, la Semana Europea de la Movilidad con el lema 'Movilidad para todos', un evento que busca promover "el uso de modos de transporte más sostenibles", en particular, el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

A lo largo de estos días se van a llevar a cabo más de 50 actividades relacionadas con la movilidad sostenible, como talleres, charlas, salidas en bicicleta o en patinete y jornadas de concienciación.

El Ayuntamiento quiere "poner el foco" en la importancia que debe de otorgarle la ciudadanía a contar con un transporte "accesible, asequible, seguro y sostenible", según ha señalado la técnica de Movilidad del Consistorio, Cristina Fernández.

Con la programación de estos días se quiere contribuir a la búsqueda de nuevas soluciones que permitan reducir los problemas derivados del transporte, ha subrayado Fernández. A lo largo de esta semana se van a llevar a cabo actividades de todo tipo en el paseo Sierra de Atapuerca, excepto las mesas redondas, charlas y exposiciones que tienen derivación a otros lugares cerrados de la ciudad.

"Diseña tu funda de sillín, haz un mural sostenible, juegos gigantes de mesa y el envío de mensajes a Mi Burgos Sostenible del futuro", son el nombre de los talleres que se llevarán a cabo estos días, ha añadido.

También se va a poder contemplar la exposición 'La energía del futuro está aquí. Hablemos del hidrógeno'. Esta muestra va a permanecer abierta hasta el 5 de octubre en la sala de exposiciones de Fundación Caja Rural en avenida de La Paz 2. También permanecerá abierta el domingo 21 entre las 12.00 y las 14.00 horas.

Durante la Semana Europea de la Movilidad serán peatonales, además, las calles de Santa Dorotea a lo largo de toda la semana del 16 al 22 de septiembre y la calle Cátedra, en el barrio de San Pedro de la Fuente, el 17 de septiembre, con una acción conocida como 'Street for Kids' que llevará a cabo el colegio de este barrio.

Además, también será gratuito el servicio Bicibur esta semana y los autobuses urbanos el día 22 de septiembre, Día Mundial sin Coche. A lo largo de esta semana se van a desarrollar diferentes talleres y rutas andando o en bicicleta, se podrá probar una bicicleta de hidrógeno, talleres saludables, acciones de calle y uso de patinetes.