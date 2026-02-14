Burgos cierra los accesos a los ríos de la ciudad en varios puntos ante la subida de sus caudales

Ante la subida del nivel de los ríos en la ciudad, se han cerrado sus accesos en varios puntos - BOMBEROS AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha cerrado los acceso a los ríos que atraviesan la ciudad en varios puntos ante la subida del nivel de sus caudales.

A través de un mensaje publicado en 'X', del que se hace eco Europa Press, los Bomberos del Ayuntamiento de Burgos han detallado que se ha procedido a cerrar varios puntos de acceso a los ríos.

En el mismo mensaje se ha pedido a los ciudadanos extremar las precauciones y no acercarse a los cauces.