Burgos cierra los accesos a los ríos de la ciudad en varios puntos ante la subida de sus caudales

Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 14 febrero 2026 13:09
   BURGOS, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Burgos ha cerrado los acceso a los ríos que atraviesan la ciudad en varios puntos ante la subida del nivel de sus caudales.

   A través de un mensaje publicado en 'X', del que se hace eco Europa Press, los Bomberos del Ayuntamiento de Burgos han detallado que se ha procedido a cerrar varios puntos de acceso a los ríos.

   En el mismo mensaje se ha pedido a los ciudadanos extremar las precauciones y no acercarse a los cauces.

