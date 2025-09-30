Burgos se "consolida" como destino turístico con una subida interanual del 3% de viajeros en lo que va de 2025

La presidenta de la Sociedad de Promoción de Burgos (ProBurgos), Andrea Ballesteros, y el concejal de Turismo, Carlos Niño, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BURGOS 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha informado de una subida interanual del 3 por ciento en los viajeros que han recalado en la ciudad este año hasta el mes de agosto, unos datos que "consolidan" la capital como destino "cultural, patrimonial y gastronómico de referencia.

En el periodo entre enero y agosto de 2025 han visitado la ciudad 353.262 personas y se han producido 528.965 pernoctaciones, ha precisado la presidenta de la Sociedad de Promoción de Burgos (ProBurgos), Andrea Ballesteros, este martes, 30 de septiembre, en una rueda de prensa junto al concejal de Turismo, Carlos Niño.

Estos datos suponen un incremento de 22.924 viajeros desde 2023, un 6,9 por ciento más, y 10.356 respecto a 2024, un 3 por ciento más. En pernoctaciones, en el mismo periodo, son 23.858 más, un 4,7 por ciento respecto a 2023, y 8.150 más respecto de 2024, un 1,5 por ciento más.

Además, el número total de pernoctaciones de turistas extranjeros en 2025 ha ascendido a 199.396, con 32.256 más, un 19,2 por ciento, que en 2023, y 30.279 más que en 2024, mientras que el número de viajeros extranjeros se ha incrementado en 2.789 respecto a 2023 y 5.062 más que en 2024.

El crecimiento se refleja también, según el concejal de Turismo, en la actividad del Centro de Información Turística (Citur), que constituye "una puerta de entrada" rescatada para quienes desean planificar su visita.

Entre los meses de junio a septiembre, se ha registrado un incremento "muy notable", al pasar de 34.890 viajeros en 2024 a 37.810 en 2025, lo que supone un incremento del 8,37 por ciento.

MODERNIZACIÓN DIGITAL

La mejora de los datos de turismo se debe, de acuerdo a Niño, a la mejora por "la modernización digital" desarrollada durante 2024, con la red de destinos turísticos inteligente, la nueva web, el plan de marketing turístico digital, la producción de vídeos promocionales y la app de recorridos de Jooks.

En el caso de la aplicación Jooks, 4.870 personas realizaron el año pasado algunas de las rutas que aparecen en la app, lo que demuestra "el interés creciente" por propuestas que combinan patrimonio, naturaleza y tecnología.

Por su parte, Ballesteros ha indicado que, desde comienzos de este año, el área de Promoción Turística de Proburgos ha intensificado sus esfuerzos en "reforzar la comunicación y la visibilidad" de Burgos como destino turístico. El objetivo es "atraer un mayor número de visitantes", ha apostillado.

La labor promocional ha consistido en la presencia en diversos foros y campañas publicitarias que han dado un "buen resultado", en el Metro de Madrid y en el de Bilbao, así como la presencia en ferias nacionales e internacionales de relevancia mundial.

Asimismo, Ballesteros ha recordado que la labor que se realiza desde el Fórum de Evolución es una de las claves de crecimiento de ProBurgos. Ha puntualizado que, en apenas 18 meses, la gestión actual "ha duplicado la facturación" del Fórum de Evolución y situado a ProBurgos en "máximos históricos".