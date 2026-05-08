Burgos cumple los plazos de fondos europeos y eleva la licitación a 25,4 millones, frente a los 14,7 del PSOE

BURGOS 8 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, y el responsable de Medio Ambiente y Turismo, Carlos Niño, han comparecido este viernes tras la Comisión Especial de Fondos Europeos celebrada ayer, para destacar que que los expedientes están 'en plazo'. Entre ellos destaca el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que cuenta con una inversión de 5,1 millones de euros repartidos en áreas de medio ambiente, movilidad y turismo.

Según el concejal, la práctica totalidad de las intervenciones están terminadas o en su fase final, como es el caso de la sala inmersiva del Castillo. Solo queda pendiente la digitalización de la señalización turística, cuyo plazo expira el 30 de junio de 2026.

En cuanto a la gestión de residuos, Niño ha confirmado que la implantación de la recogida separada -una inversión de casi 400.000 euros en islas de contenedores- ya ha concluido físicamente, a falta de cerrar el trámite administrativo este junio. También avanzan según lo previsto las mejoras en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) para la fracción orgánica (1,1 millones de euros) y la Plataforma Inteligente de Destinos (1,6 millones), que incluirá el escaneo de monumentos y la sensorización de la ciudad para compartir datos con la red nacional Segittur.

El responsable de Medio Ambiente también ha anunciado que este mismo mes la Junta de Castilla y León debería adjudicar los nuevos 'puntos limpios de proximidad': cinco contenedores móviles y dos camiones grúa destinados a dar servicio a los barrios periféricos.

Por su parte, Ángel Manzanedo ha aprovechado la comparecencia para marcar distancias con la gestión del anterior equipo de Gobierno socialista. Según los datos facilitados por Hacienda, mientras que el PSOE licitó proyectos por valor de 14,7 millones de euros, el actual Ejecutivo del Partido Popular ha elevado esa cifra hasta los 25,4 millones.

"Ahí se ve la gran diferencia en la gestión de unos y otros", ha sentenciado el edil. Sin embargo, el tono más crítico ha llegado al analizar la política nacional. Manzanedo ha calificado de "alarmante" el presunto desvío de fondos europeos hacia partidas como el Ingreso Mínimo Vital, el pago de pensiones o gastos de Correos. "Hablamos de una cifra cercana a los 10.000 millones de euros que se han destinado a gastos que no corresponden a las líneas de actuación originales", ha señalado, citando informaciones sobre el Tribunal de Cuentas.

Esta inquietud se traslada directamente a proyectos locales, como el plan de vivienda joven en el barrio de Gamonal. El Ayuntamiento optaba a una ayuda de 12 millones de euros dentro de un proyecto global de 20 millones, una inversión que ahora ven peligrar debido a la "falta de diligencia" del Gobierno de España, al que acusan de mantener un 30% de los fondos europeos sin repartir por falta de ejecución.