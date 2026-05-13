Burgos decora sus barrios con 20.000 plantas y flores por la Fiesta de las Flores y apuesta por un legado verde

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, con organizadores de la fiesta floral - EUROPA PRESS

BURGOS 13 May. (EUROPA PRESS) -

La capital burgalesa ha organizado para este fin de semana la decimotercera edición de la Fiesta de las Flores, una cita que contará con 5.000 plantas de viveros y 15.000 tallos de flor cortada. La alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, ha anunciado que la magnitud de este evento servirá para renovar de forma permanente diversos jardines y parterres de la capital con el objetivo de que la iniciativa no sea solo efímera.

Bajo el lema 'Jardines del mundo', la Asociación de Floristas y Jardineros ha diseñado un despliegue que busca extrapolar el éxito del jardín inglés situado junto al Cid Campeador a otros puntos estratégicos. La regidora ha explicado que el Ayuntamiento pretende que la vegetación se disfrute durante todo el año con tonalidades que cambien según la estación.

Uno de los hitos de esta edición ha sido la adquisición de cinco olivos de entre 50 y 70 años. Estos ejemplares presidirán la Plaza Mayor durante el festival y, posteriormente, se trasladarán de forma definitiva al parque Juan Pablo II. Ayala ha señalado que esta ubicación aportará un nuevo carácter mediterráneo a la zona sur de la ciudad.

La transformación urbana también llegará a la glorieta de Miguel Ángel Blanco. El Ayuntamiento creará en este punto un jardín de estilo inglés que sustituirá a las flores de temporada actuales. Con esta medida, la institución cumple el compromiso adquirido en marzo para rendir un homenaje permanente al concejal de Ermua.

La herencia de la fiesta se repartirá por toda la capital a través de diferentes actuaciones. En San Lesmes se creará un parterre estable junto a la escultura de Los Gigantillos, mientras que en Gamonal se decorará el entorno de la iglesia Real y Antigua y el monumento a las Abuelas de Gamonal. Además, el Consistorio ha previsto un homenaje institucional con la colocación de flores en la glorieta en recuerdo a las Víctimas del Terrorismo.

Por otro lado, las 150 orquídeas que decorarán la Catedral se donarán a las residencias de ancianos de la Junta y a los hospitales Universitario y San Juan de Dios. Ayala ha subrayado que esta acción es una forma de acercar la belleza de la fiesta a las personas que no pueden salir a las calles.

Finalmente, la alcaldesa ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los burgaleses ante el despliegue de patrimonio vegetal en la vía pública. La regidora ha pedido respeto para las creaciones y ha instado a la ciudadanía a que evite cualquier tipo de vandalismo o sustracción de las plantas durante los días de celebración.