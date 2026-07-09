Burgos desbloquea la construcción del Mercado Norte más de 20 años después

Archivo - La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. Archivo - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

BURGOS, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Burgos ha dado este jueves el paso definitivo para saldar una de sus deudas históricas más longevas ya que la Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación para licitar la construcción del nuevo Mercado Norte, después de más de veinte años de anuncios fallidos, proyectos frustrados y parálisis administrativa, tal y como ha anunciado este jueves la alcaldesa, Cristina Ayala.

Ayala ha subrayado que esta decisión marca "un antes y un después" para el actual equipo de Gobierno, que ha priorizado este proyecto desde el inicio de su mandato, y ha reconocido que el "encaje técnico y económico del mercado ha sido el mayor desafío superado" para garantizar su viabilidad.

El nuevo Mercado Norte no será una infraestructura aislada, sino una pieza "fundamental" del plan 'Xpande', que abarca tres ejes clave, la peatonalización de la calle Santander, la reordenación del mercado junto a la plaza de España y, finalmente, el paseo de San Lesmes.

El diseño, obra de los arquitectos Escribano y Ajo, apuesta por un concepto de "mercado abierto" y permeable, donde el espacio público se integra en el edificio, con una actuación que transformará más de 9.300 metros cuadrados, eliminará barreras arquitectónicas y creará nuevas zonas verdes, terrazas y áreas estanciales.

El edificio contará con una superficie de 15.000 metros cuadrados y una inversión base de 23,7 millones, a los que se suman otros 2,5 millones destinados a la urbanización del entorno.

Entre las características técnicas destacan, una sala de ventas con 49 puestos, distribuidos entre el comercio tradicional y seis espacios de gastrobares, planta semisótano con un supermercado, áreas de carga y descarga, almacenes y servicios logísticos.

Asimismo, contará con un área de talento y emprendimiento, con un espacio de coworking destinado a jóvenes dentro del plan municipal de talento y un parking público de 180 plazas, varias de ellas con puntos de recarga eléctrica.

FINANCIACIÓN Y PLAZOS.

Para garantizar la viabilidad económica sin recurrir a la fórmula público-privada que fracasó en anteriores mandatos, el Ayuntamiento ha optado por una financiación íntegramente pública. Una pieza clave en este rompecabezas ha sido la amortización de deuda de los consorcios, que ha generado un ahorro de 23,5 millones de euros, una cifra equivalente al coste de la construcción.

Asimismo, el Consistorio mantiene conversaciones con la Diputación Provincial -que contará con espacio para la promoción de la provincia en las nuevas instalaciones- y con la Junta para recuperar y aplicar las subvenciones comprometidas.

Respecto a los plazos, el Ayuntamienti espera publicar el anuncio en la plataforma de contratación estatal en el plazo de una semana. Tras un periodo de dos meses para la presentación de ofertas y su posterior análisis técnico, el objetivo es adjudicar las obras a finales de 2026 o principios de 2027, con un periodo de ejecución estimado de 30 meses.