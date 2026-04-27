Burgos estrenará el 16 de mayo la Fiesta del Deporte con siete sedes y una olimpiada familiar

BURGOS 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Burgos estrenará el próximo 16 de mayo la primera edición de la Fiesta del Deporte, con siete sedes y una olimpiada familiar, una cita que pretende consolidarse en el calendario anual de la ciudad.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado este lunes el evento, que transformará diversos espacios urbanos en escenarios deportivos bajo un enfoque lúdico y familiar, aunque también contará con competiciones de alto nivel.

Acompañada por la concejala de Deportes, Carolina Álvarez, la regidora ha subrayado que este proyecto busca "sacar el deporte a la calle y ponerlo al alcance de todos".

Tras meses de trabajo, el equipo de Gobierno ha diseñado una jornada que combina seis disciplinas principales repartidas en siete ubicaciones estratégicas: el Paseo de Atapuerca, el Paseo de los Poetas, Virgen del Manzano, Plaza Mayor, Parque Málaga, la Barriada Juan XXIII y el parque Félix Rodríguez de la Fuente.

Uno de los pilares de la jornada se ubicará en el Paseo de Atapuerca, que acogerá una olimpiada familiar, una propuesta no competitiva donde las familias podrán recorrer estaciones de tiro con arco, esgrima, escalada, ajedrez o gimnasia rítmica. Además, se instalará un escenario para sesiones de fitness y un campo de futbolín humano.

Por otro lado, la vertiente competitiva tendrá su epicentro en la plaza Virgen del Manzano con un torneo de baloncesto 3x3 integrado en el circuito regional 'Street Basket Tour'. Esta cita es especialmente relevante, ya que Burgos será la sede del primer open de 2026, año en el que el circuito celebra su décimo aniversario.

De forma paralela, los barrios de la zona este acogerán torneos de fútbol sala 3x3, enfocados inicialmente al público infantil.

INSCRIPCIONES Y LOGÍSTICA

Las actividades están abiertas a todas las edades, aunque algunas, como la orientación urbana nocturna o las masterclass, están orientadas específicamente a adultos.

Las inscripciones ya están disponibles a través de la web municipal, aunque la organización permitirá apuntarse el mismo día en los puntos de control.

El coste de organización del evento se sitúa por debajo de los 12.000 euros, y se apoya principalmente en recursos propios y en el contrato de monitorización ya existente.