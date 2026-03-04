Burgos homenajeará este sábado a su fundador con un acto junto a su estatua ecuestre en el que "volverá a cobrar vida"

El concejal de festejos, Cesar Barriada, la alcaldesa, de Burgos, Cristina Ayala, y el actor Carlos de la Torre. - EUROPA PRESS

BURGOS 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Burgos se prepara para conmemorar este próximo sábado, 7 de marzo, el 1.141 aniversario de su fundación con un acto institucional y popular que busca "hacer historia viva" y reivindicar el orgullo de pertenencia a la capital castellana.

El evento, organizado por la Federación de Peñas San Lesmes Abad y la Comisión de Fiestas, contará con la participación de casi un centenar de personas que llevan meses trabajando para que la figura de Diego Porcelos "vuelva a cobrar vida".

La alcaldesa, Cristina Ayala, acompañada por representantes de las peñas y el actor Carlos de la Torre -quien encarna al monje amanuense Pelayo de Cardeña-, ha desglosado una programación que arrancará a las 13.00 horas en la plaza de Santa Teresa.

El acto comenzará con un encuentro y la entrega de la bandera de Burgos a los nietos de Roberto Balbás, figura clave vinculada a la Federación de Peñas de San Lesmes, recientemente fallecido. A partir de las 13.30 horas, la historia dejará de ser un relato estático para convertirse en "una experiencia viva", ha detallado la regidora.

A través de la interpretación de Mueca Teatro, se darán a conocer los códices que dejaron constancia de la fundación, como los Anales Compostelanos o la Crónica Najerense. La jornada incluirá también combates de guerreros medievales, una pieza de danza contemporánea que fusiona lo antiguo con lo nuevo -en un guiño a la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031- y un desfile con 25 pendones concejiles y caballos.

Como novedad, y debido a la proximidad del Día Internacional de la Mujer, se ejecutará una danza medieval interpretada exclusivamente por mujeres en honor a aquellas que, con un papel "mucho más secundario en aquella época, hicieron posible la ciudad más maravillosa del mundo".

El broche final lo pondrá el canto del Himno a Burgos, que este año celebra su centenario, y un pincho solidario. Desde el Ayuntamiento han animado a los burgaleses a sumarse a este homenaje a quien fuera el fundador de la ciudad hace más de once siglos.