Burgos impulsa en mayo el comercio justo con actividades para concienciar sobre consumo y salud global

BURGOS, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Trabajo de Comercio Justo y el Ayuntamiento de Burgos impulsan durante mayo una serie de actividades bajo el lema 'A Nuestra Salud' con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre el impacto de las decisiones de consumo en la salud global, los derechos humanos y la sostenibilidad del planeta.

La concejala de Servicios Sociales, Mila del Campo, ha valorado el trabajo que realiza este colectivo que integra a entidades como el Ayuntamiento de Burgos, la Universidad de Burgos (UBU), Amicos, Cáritas, Oxfam Intermón y la Fundación Oxígeno.

Asimismo, ha recordado que es importante saber lo que el ciudadano compra al destacar que el comercio justo "no solo garantiza condiciones laborales dignas y la erradicación del trabajo infantil", sino que también apuesta por "modelos de producción responsables" que reducen el uso de tóxicos, beneficiando tanto al entorno como al consumidor final.

Aunque las actividades se intensifican este mes, los organizadores han recordado que Burgos forma parte de una red internacional de más de 8.000 localidades comprometidas con este modelo.

El grupo de trabajo, activo desde 2011 tras un acuerdo del Pleno municipal, integra Andrés Amayuelas, representante de AMICOS, ha puesto en valor el título de Ciudad por el Comercio Justo que ostenta la capital burgalesa.

Dentro de la programación de este año, Amayuelas ha resaltado dos hitos principales, como son el II Ciclo de Cine Documental que se celebrará durante los jueves de mayo en el Foro Solidario y en los cines Van Golem con la proyección de un cortometraje de animación premiado internacionalmente.

Destaca también una comida de comercio justo: Tendrá lugar este viernes en la sede de Cáritas, un menú elaborado por la empresa de economía social 'El Gusto de Servirle' que fusionará productos de comercio justo con productos de proximidad.

Como novedad, el sábado 23 de mayo se organizará un vermú lúdico en la Plaza de la Flora, que servirá como antesala a las actividades de la Noche Blanca burgalesa.