Burgos impulsa el programa 'Jóvenes Industriales' para acercar la industria a escolares de 10 años

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo (ProBurgos), ha puesto en marcha el proyecto educativo y cultural 'Jóvenes Industriales', una iniciativa que busca "unir escuela, empresa y ciudad" y acercar la industria burgalesa a niños y niñas de 10 años.

El programa, que se desarrollará durante cinco semanas desde el domingo 5 de noviembre, contará con la participación de escolares de quinto de primaria de los colegios Jesuitas, Niño Jesús, Saldaña y Maristas.

Durante estas jornadas, Burgos Industria se "transformará" en una "fábrica simbólica" en la que los alumnos vivirán la experiencia de ser trabajadores por un día.

En este marco, la presidente de ProBurgos, Andrea Ballesteros ha detallado que cada grupo de alumnos fichará al acceder a la fábrica y se les facilitará mono, chaleco y casco. Además, los alumnos escucharán la sirena de inicio de la jornada y trabajarán junto a profesionales y jubilados de las empresas participantes.

Por su parte, el director de Jesuitas, Cristóbal Álvarez, y el director de Niño Jesús, Fastino Díez, han señalado que estas experiencias "buscan acercar la industria al aula", al tiempo que refuerza el "orgullo de pertenencia" a una ciudad con "tradición" industrial y un modelo basado en "la innovación, el trabajo y la colaboración".

Además, Álvarez ha subrayado la "importancia" de este tipo de experiencias para "orientar, experimentar, crear y tejer alianzas".

El calendario del programa comenzará este domingo 5 de noviembre, con los alumnos del colegio Niño Jesús, que trabajarán junto al Grupo Antolín en el diseño y fabricación de componentes de automoción en cartón. El 12 de noviembre, será el turno de Saldaña, que colaborará con Cerámicas Gala para modelar piezas sanitarias en arcilla.

El 19 de noviembre, Maristas trabajará con Constancia Flexibles en la creación de envases con films reales para productos inventados por los alumnos. El 26 de noviembre, Jesuitas participará junto a Pepsico Matutano y diseñará su propio pack de snacks para reflexionar sobre hábitos saludables y sostenibilidad.

Este ciclo concluirá el 3 de diciembre con una jornada conjunta de Maristas y Jesuitas en la que los alumnos reutilizarán la estructura creada en la primera semana para actividades de automoción.

Por último, estas jornadas permitirán evaluar resultados, ajustar dinámicas y preparar la ampliación del programa en 2026, con el objetivo de poder incorporarlo en más centros educativos, empresas y nuevas experiencias industriales.