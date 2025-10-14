Burgos impulsa el proyecto 'Re-creo mi ciudad' para convertir los patios de colegios en "espacios de convivencia"

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, tercera por la izquierda, junto a los promotores del proyecto 'Re-creo mi ciudad'. - EUROPA PRESS

BURGOS 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos y la Fundación Círculo pondrán en marcha el proyecto 'Re-creo mi ciudad', que incluirá acciones para transformar los patios de los colegios "en espacios culturales y de convivencia" entre generaciones.

Así lo ha señalado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, este martes, 14 de octubre, en la presentación de esta iniciativa que arrancará este curso en los colegios Santa Maria la Nueva y San José artesanos, Madres Concepcionistas y Maristas Liceo Castilla.

Esta acción se enmarca dentro de la estrategia de Burgos 2031, en la aspiración de la ciudad a ser Capital Europea de la Cultura, y cuenta con la participación de la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos, que coordinará las acciones para transformar los patios escolares en "espacios abiertos a la cultura, la convivencia y la participación".

Así, la alcaldesa ha subrayado que estas acciones se alinean con el eje "ciudad extendida" de Burgos 2031 y con el subeje "intergeneracionalidad y patrimonio vivo".

Por su parte, la directora general de Fundación Círculo, Laura Sebastián, ha precisado que las líneas generales del proyecto son la transformación de los patios escolares en espacios de "intercambio cultural y aprendizaje", todo ello para "fomentar la inclusión y la creatividad" a través de metodologías activas y colaborativas.

De este modo, en la esencia del proyecto se pretende "conectar generaciones y fortalecer el tejido social" mediante la realización de actividades culturales, deportivas y medio ambientales, lo que va a permitir "visibilizar Burgos como ciudad pionera" en la regeneración educativa y urbana.

LÍNEAS DE TRABAJO

Según la profesora de la Universidad de Burgos Sonia Rodríguez, el análisis se va a centrar en cuatro grandes líneas de trabajo, entre ellas la renovación y renaturalización de los espacios escolares, para lo que se va a evaluar el impacto de los entornos verdes en el aprendizaje y la sostenibilidad.

Por otro lado, se pretende mejorar el bienestar y la convivencia, además de crear espacios culturales abiertos a la ciudadanía y con fomento de la participación. Todo ello con la intención de colocar a Burgos como "referente europeo en educación y urbanismo inclusivo".

En este sentido, la directora general de Fundación Círculo ha explicado que el plan se van a abordar varias fases, entre ellas una de diagnóstico participativo y otra de diseño colectivo de las acciones, con la participación de toda la comunidad.

Además, se trabajará la transformación del espacio y, por último, se realizará el estudio y evaluación de las acciones llevadas a cabo con este proyecto.

La primera acción tendrá lugar el 24 de octubre en el Marco del programa 'Blended Extensive Program', organizado por la Universidad de Burgos con diversas universidades europeas. Durante el desarrollo del proyecto se impulsarán ponencias internacionales, talleres prácticos y actividades conjuntas con la Universidad de Cagliari y la University of Applied Science, de Finlandia.