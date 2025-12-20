Burgos incorpora dos nuevos diáconos a la Iglesia diocesana

Ordenaciones diaconales de Rodrigo Camarero Abad y Abner Muñoz Ruiz en la catedral de Santa María la Mayor de Burgos. - ARCHIDIÓCESIS DE BURGOS

BURGOS, 2O (EUROPA PRESS)

La Iglesia diocesana celebró este sábado las ordenaciones diaconales de Rodrigo Camarero Abad y Abner Muñoz Ruíz en la catedral de Santa María la Mayor de Burgos.

El nombramiento tuvo lugar durante una eucaristía presidida por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta Gavicagogeascoa, que confirió el diaconado en el altar mayor ante la presencia del presbiterio diocesano, del obispo emérito de Jaén Ramón del Hoyo López y de familiares y allegados de los ordenandos, según ha informado la Archidiócesis de Burgos en un comunicado rcogido por Europa Press.

Rodrigo Camarero Abad, del Seminario de San José, y Abner Muñoz Ruiz, del seminario Redemptoris Mater Santa María la Mayor, accedieron al orden del diaconado tras prometer obediencia y respeto al arzobispo y a sus sucesores y tras recibir la imposición de manos y la plegaria propia del rito.

Durante la celebración, el arzobispo entregó a los nuevos diáconos la estola y la dalmática y les confió el Evangelio, y en la homilía subrayó el carácter de servicio del ministerio diaconal en los ámbitos de la Palabra, el altar y la caridad.

Tras la ordenación, los nuevos diáconos participaron en el servicio del altar y en la distribución de la comunión y expresaron su agradecimiento a las personas que acompañaron su proceso vocacional, y la Archidiócesis destacó la incorporación de dos nuevos ministros al servicio pastoral de la diócesis.