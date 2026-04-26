Burgos, León y Palencia estarán este lunes en aviso amarillo por lluvias y tormentas

Archivo - Transeuntes en un día de lluvia. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

BURGOS 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Burgos, León y Palencia estarán este lunes, 27 de abril, en aviso amarillo por lluvias y tormentas desde las 15.00 horas hasta las 21.59, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, en Burgos los avisos se activarán en la Cordillera Cantábrica, el Norte y la Ibérica, mientras en León afectarán a la Cordillera Cantábrica y al Bierzo, y en Palencia a la Cordillera Cantábrica.

En general, este lunes se prevé en la Comunidad cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en áreas de montaña y tercio norte, y con chubascos débiles o localmente moderados, acompañados de tormenta, principalmente en el noroeste, sin descartar bancos de niebla matinales.

Las temperaturas, por su parte, no presentarán cambios, salvo las máximas en el tercio norte donde bajarán ligeramente.

Asimismo, el viento se espera del noreste y norte a componente oeste por la tarde, flojo en general.