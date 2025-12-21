Burgos, León, Segovia y Soria estarán este lunes en aviso amarillo por nevadas

Archivo - Un coche pasa el límite de Castilla y León, a 13 de diciembre de 2024, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Burgos, León, Segovia y Soria estarán este lunes, 22 de diciembre, en aviso amarillo (riesgo) por nevadas entre las 6.00 y las 18.00 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, se verán afectadas la Ibérica de Burgos, la Cordillera Cantábrica de León, el Sistema Central de Segovia y la Ibérica de Soria.

En general, este lunes predominarán los cielos nubosos, con precipitaciones que, en general, serán débiles, más probables en áreas de montaña.

La cota de nieve se situará entre los 800 y 1.000 metros, aunque puntualmente podría estar más baja, y durante el día subirá hasta los 1.200 metros en el tercio occidental.

Las temperaturas presentarán pocos cambios, con heladas débiles o moderadas, las más intensas en el este y en zonas de montaña, donde podrán ser localmente persistente en las cotas más elevadas. El viento, por su parte, se espera del oeste y suroeste, flojo o moderado.