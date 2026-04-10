Burgos mejora la accesibilidad de las piscinas de Capiscol y prepara ya las de San Amaro

BURGOS 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado este viernes los resultados de la 'parada técnica' de las piscinas de Capiscol, que han permanecido cerradas entre el 28 de marzo y el 5 de abril para acometer diversas tareas "de mejora y mantenimiento."

Según ha explicado la regidora, acompañada por la concejala de Deportes, Carolina Álvarez, estas actuaciones han permitido intervenir sin afectar al servicio de cara a la temporada de mayor afluencia.

Ayala ha explicado que son "pequeñas obras" y se ha actuado en varias líneas como en la mejora de la accesibilidad, el impermeabilizado del pediluvio de acceso, en los vasos de la piscina, en la renovación de baldosas, en los vestuarios, en las zonas húmedas, además de que se han pintado algunas zonas y se ha realizado una "limpieza en profundidad" de las instalaciones junto a una revisión de la depuración y el mantenimiento.

Igualmente, como ha indicado la alcaldesa, se ha actuado en las zonas verdes de la zona "con unos trabajos de nivelación, la mejora del sistema de riego y con la resiembra del césped para contribuir a que de cara a esta primavera-verano esta instalación esté lo más atractiva posible".

Asimismo, ha avanzado que está previsto en estas instalaciones habilitar una zona de musculación, para lo que no hay plazo definido aunque Ayala confía que sea "cuanto antes", además de una biblioteca que estaría operativa en verano.

Cristina Ayala ha recordado que estas intervenciones se realizan mayoritariamente a través de contratos municipales de mantenimiento, lo que permite minimizar los costes directos de ejecución.

Por su parte, Carolina Álvarez ha adelantado que, una vez se disponga de los presupuestos tras su aprobación la próxima semana, se iniciará una inversión de unos 200.000 euros en las piscinas de San Amaro. En caso de que estas obras sufrieran algún retraso, el Consistorio contempla mantener abierta la piscina de invierno para garantizar el servicio a los ciudadanos.