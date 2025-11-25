Burgos presenta el Club de Producto Burgos Gastronomy City en el Encuentro Europeo de Ciudades Creativas

BURGOS 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Burgos ha presentado del Club de Producto Burgos Gastronomy City, una iniciativa "estratégica destinada a fortalecer la creatividad gastronómica del destino y su proyección exterior".

La presentación tuvo lugar ayer en el marco del I Encuentro Europeo de Ciudades Creativas Unesco, celebrado en el Fórum Evolución. Contó con la participación de autoridades, entidades académicas, productores y profesionales del sector.

La iniciativa "consolida" el posicionamiento de la ciudad como "referente europeo en gastronomía sostenible, innovación culinaria y patrimonio alimentario". Este acto permitió contextualizar el proyecto en el recorrido internacional de la ciudad, que en 2025 celebra su primera década como Ciudad Creativa de la Gastronomía.

En este marco, se presentaron las líneas estratégicas que articularán el nuevo club, concebido "como una alianza público-privada orientada a impulsar la profesionalización, la excelencia y la creación de experiencias gastronómicas innovadoras", señalan desde el Consistorio.

Durante la sesión se presentaron los elementos que definen la estructura del Club de Producto Burgos Gastronomy City, elaborada por la empresa Open-Ideas, responsable de la asistencia técnica y consultoría del proyecto. La presentación -realizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Burgos, a través de ProBurgos, y la consultora- detalló el modelo de gobernanza, los criterios de adhesión y la metodología de trabajo que permitirá coordinar a los agentes gastronómicos del territorio.

El planteamiento técnico incorpora un sistema integral de gestión, una identidad de marca, un manual de calidad y el desarrollo del futuro catálogo de experiencias de gastroturismo que articulará la oferta del destino.