Burgos presenta una Semana Santa 2026 con novedades y avanza en la Declaración de Interés Turístico Internacional

BURGOS 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado este martes la programación de la Semana Santa, que presenta novedades en recorridos, nuevas iniciativas y que avanza en el objetivo de ser declarada de Interés Turístico Internacional.

Ayala ha estado acompañada por el presidente y el vicepresidente de la Junta de Semana Santa, Juan José Jiménez y Rafael González, respectivamente, y por el abad Agustín Burgos Asurmendi.

"La Semana Santa es mucho más que una cita en el calendario y es al final un patrimonio absolutamente vivo que forma parte de nuestra historia, de nuestro paisaje urbano y de la memoria compartida de generaciones de burgueses", ha afirmado la alcaldesa, quien ha apuntado que es un tiempo en el que las calles "se convierte en un espacio de encuentro en el que conviven el arte, la devoción, las tradiciones y el silencio respetuoso".

Asimismo, Cristina Ayala ha explicado como avanza "el compromiso" del equipo de Gobierno para obtener la declaración de la Semana Santa de Interés Turístico Internacional, "un proceso largo" en el que ya se ha completado la fase de impactos en prensa escrita y medios digitales internacionales.

Ayala ha agradecido el trabado de la Junta de Semana Santa así como de las cofradías de las personas "que con su tradición, su religiosidad forman parte de un proyecto común que representa a la ciudad".

Por su parte Rafael González ha avanzado que las reservas hoteleras han aumentado, al tiempo que ha explicado una de las novedades de esta Semana Santa de la mano de la Federación de Hostelería como es una 'Ruta del cofrade' donde la torrija "salada" será la protagonista.

Otra de las novedades es que los programas de Semana Santa, la revita de la Junta de Cofradías, la página web y todas las aplicaciones estarán en inglés porque como ha indicado González, la Semana Santa tiene que ser "exportada al exterior" y que la gente que no venga también lo pueda entender en inglés.

En cuanto a los recorrido, ha anunciado que se modifica el del Viernes Santo para que el desfile procesional "no pierda de vista la Catedral" por lo que se recupera el trazado "tradicional" y avanzará por la calle Calera en lugar de por la calle Miranda. El objetivo de ir por calle Calera es buscar "el recogimiento, la serenidad, y siempre mirando a la catedral de fondo".

Asimismo, la procesión no terminará en la plaza del Rey San Fernando, sino que concluirá "con honores" los estandartes de todas las cofradías burgalesas esperen la entrada en la Catedral del Santo Sepulcro, que se encontrará con la Virgen de la Soledad.

Otras de las novedades tienen que ver con las nuevas tecnologías, como ha explicado que abad de la Semana Santa, Agustín Burgos, y así el pregón de la Semana de Pasión burgalesa, que tendrá lugar el 14 de marzo, se emitirá en directo en streaming al igual que el acto institucional que tiene lugar en la Capilla de los Condestables de la Catedral.

La segunda novedad "tiene que ver en este caso con la accesibilidad" y algunos actos, como el pregón contará con intérpretes de la lengua de signos, ya que, como ha defendido este es "el primer paso de un camino hacia una Semana Santa burgalesa totalmente accesible para todo el mundo".

Igualmente, la tercera novedad tiene que ver con el lanzamiento de un podcast oficial de la Semana Santa de la mano de 'Vive Radio'.

"Con estas iniciativas queremos reforzar una idea muy clara que tenemos, una línea de trabajo, que es que la Semana Santa de Burgos es tradición. Pero también es presente y sobre todo es futuro", ha enfatizado el Abad.