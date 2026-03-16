Burgos prevé recaudar 4,4 millones de euros con el nuevo contrato de la publicidad de autobuses urbanos

Archivo - César Barriada. - AYTO BURGOS - Archivo

BURGOS 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos prevé recaudar 4,4 millones de euros con la concesión demanial de los espacios publicitarios en la flota de autobuses urbanos, un servicio que se encontraba "en el olvido" desde hace tiempo.

El Consejo de Administración del Servicio de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento burgalés ha aprobado este lunes el pliego, según ha informado el presidente del Servicio de Movilidad y Transportes (SMyT), César Barriada.

Se trata de una concesión que contempla una duración inicial de tres años más dos posibles prórrogas y el objetivo es recuperar una vía de financiación, ha señalado el edil. Era "una de las prioridades" que ha manifestado el SMyT y que "beneficiará" los intereses del Ayuntamiento y "mejorará sus cuentas".

La licitación pone a disposición de la futura empresa adjudicataria la totalidad de la flota actual, compuesta por 75 vehículos: 47 autobuses de 12 metros, 24 articulados de 18 metros y cuatro minibuses de 7,5 metros.

No obstante, el contrato está diseñado para adaptarse a la evolución del servicio, de modo que "afecta al total de autobuses que puedan disponerse", integrando progresivamente las nuevas unidades que se incorporen en los próximos cinco años.

IMPORTES

El canon que percibirá el Ayuntamiento por cada vehículo tendrá un carácter progresivo. El primer año se ha fijado en 3.000 euros por unidad, incrementándose anualmente hasta alcanzar los 3.247,30 euros en el quinto año (segunda prórroga). En total, suponen 877.857 euros al año.

En la sesión de este lunes, el Consejo de Administración ha aprobado también la ejecución de las obras de mejora en 20 paradas de la red de transporte urbano para este año 2026, con un presupuesto asignado de 435.599,50 euros.

Asimismo, se ha informado de la adjudicación a la empresa Prosegur del contrato para la gestión de la recaudación de las líneas y la recogida del efectivo que los conductores depositan al finalizar su jornada. El Consejo ha aprobado también un reconocimiento extrajudicial de crédito relacionado con el mantenimiento de las máquinas de recaudación.