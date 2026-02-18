Burgos protagonizará un capítulo del programa 'De Tapas por España' de RTVE

BURGOS 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Burgos acogerá del 19 al 21 de febrero el rodaje de una nueva entrega del programa gastronómico y cultural 'De Tapas por España', producido por RTVE y conducido por Adrienne Chaballe.

El equipo trabajará en coordinación con la Burgos Film Commission, a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, "para facilitar las localizaciones y la logística del rodaje en la ciudad y su entorno".

El programa, que se emite en La 2 de RTVE, cuenta ya con dos temporadas y se encuentra actualmente en producción de su tercera entrega. En esta ocasión, Burgos será protagonista de un recorrido audiovisual que integrará patrimonio, historia y gastronomía como ejes narrativos.

Las grabaciones arrancarán en uno de los enclaves más reconocibles de la capital burgalesa, el entorno del puente de Santa María, el Arco y la Catedral, imagen icónica del perfil urbano de la ciudad. El recorrido continuará en el interior del templo gótico, así como en el Monasterio de las Huelgas y el Museo de la Evolución Humana, donde se realizarán entrevistas y visitas que permitirán contextualizar la riqueza histórica, artística y científica del destino.

La dimensión gastronómica ocupará un papel central en el programa. La producción ha seleccionado establecimientos como Casa Pancho, Casa Ojeda, Restaurante Puerta Real, Cobo Tradición y Los Claveles, en Ibeas de Juarros, con el propósito de mostrar desde pinchos emblemáticos hasta asados tradicionales y platos de cuchara, poniendo en valor propuestas que combinan identidad local, tradición y creatividad contemporánea.

El itinerario se completará con grabaciones en la Plaza Mayor, el casco histórico y el entorno de la Casa del Cordón y la Plaza de la Libertad, reflejando la conexión entre patrimonio urbano y cultura del tapeo que caracteriza a la ciudad.