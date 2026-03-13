Burgos queda eliminada de la carrera para ser Capital Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, junto a la delegación de la candidatura para la Capitalidad Europea de la Cultura. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Burgos no ha pasado el primer corte para optar a ser Capital Europea de la Cultura en 2031, mientras las ciudades de Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo sí han pasado a la final.

La presidenta de la Comisión Sedec del Comité de las Regiones de la Unión Europea, Tanya Mlaker, ha anunciado este viernes, 13 de marzo, en el Ministerio de Cultura, las ciudades que han superado el primer corte, en el que se han caído un total de cinco municipios, incluido Burgos, que expuso su candidatura el pasado lunes.

Por su parte, las finalistas tendrán a partir de ahora 9 meses para desarrollar y "perfeccionar" sus candidaturas y el próximo diciembre, el comité se reunirá de nuevo para elegir la ciudad seleccionada.

Entonces, las ciudades tendrán que completar un proyecto más extenso y trabajado para que, posteriormente, dos miembros del panel y dos expertos nacionales visiten las ciudades. Así habrá una nueva ronda de entrevistas de la que resultará la ganadora.

Los nueve municipios que se habían presentado en el concurso fueron Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Potries (Valencia) y Toledo.