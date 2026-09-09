Burgos renueva la cubierta del polideportivo de Lavaderos para acabar con las goteras con una inversión de 330.000 euros

La concejala de Deportes, CArolina Álvarez, ha acompañado a la alcaldesa Cristina Ayala en la visita al polideportivo de Lavaderos - EUROPA PRESS

BURGOS, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha dado por concluida la renovación de la cubierta del polideportivo de Lavaderos, una actuación muy esperada que zanja los graves problemas de estanquidad y goteras que dificultaban la práctica deportiva en los meses de invierno tras una inversión de 330.000 euros.

Así lo ha destacado la alcaldesa, Cristina Ayala en la visita que ha realizado con la concejala de Deportes, Carolina Álvarez, y varios consejeros vecinos del área.

La obra deja las instalaciones a punto para afrontar la nueva temporada en "condiciones óptimas", un aspecto clave si se tiene en cuenta el trasiego diario de colegios y clubes de deporte escolar que utilizan el recinto.

Esta intervención responde a una estrategia continuada desarrollada a lo largo del mandato municipal para actualizar el mapa deportivo.

En este sentido, Ayala ha recordado que el Consistorio compagina el mantenimiento del patrimonio existente con la planificación de nuevos proyectos que respondan a la demanda de los burgaleses. La lista de mejoras abarca distintos puntos de la geografía urbana.

Entre ellas destacan los trabajos en las piscinas y la cubierta de San Amaro, la renovación del polideportivo de Pisones, la instalación de césped artificial en el campo de fútbol 7 del Talamillo o el cambio de pavimento en el Carlos Serna --por valor de unos 90.000 euros--, cuya remodelación se visitará próximamente.

A esto se suma la adquisición de 117 nuevas máquinas para los gimnasios municipales y las obras de ampliación de vestuarios y baños en el Coliseum, además del proyecto para levantar el nuevo complejo de CLH, actualmente en fase de licitación.

Con respecto al pavimento de Río Vena, aunque el proyecto ha sufrido retrasos debido a la complejidad técnica y a los daños provocados por una fuerte tormenta en 2024 que anegó la zona colindante al río, el Ayuntamiento prevé iniciar la reparación "este mismo año" con un presupuesto de unos 130.000 euros financiados a través del seguro, que se eleva a más de 300.000 con otras mejoras.