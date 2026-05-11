Burgos y Soria estarán este martes en aviso amarillo por lluvias y tormentas

Avisos de la Aemet en Castilla y León para el 12 de mayo de 2026. - AEMET

VALLADOLID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Burgos y Soria estarán este martes, 12 de mayo, en aviso amarillo por lluvias y tormentas entre las 12.00 y las 20.00 horas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, se prevén lluvias que pueden alcanzar precipitación acumulada en una hora de hasta 15 milímetros y tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento.

Los avisos afectan concretamente al norte y la Ibérica de Burgos, Condado de Treviño y a la Ibérica, el Sistema Central y la Meseta de Soria.