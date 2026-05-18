Burgos se suma a la red 'Ciudades de LALIGA' para combatir odio, racismo, xenofobia y acoso

Representantes de LaLiga, el Burgos CF y la concejala del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Álvarez - EUROPA PRESS

BURGOS 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos, la Fundación Burgos Club de Fútbol y LALIGA han presentado este lunes la 'Red de Ciudades de LALIGA', una alianza estratégica impulsada junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que tiene como principal objetivo combatir y erradicar los discursos de odio, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar en el ámbito deportivo y social.

Durante la presentación, la concejala de Deportes, Carolina Álvarez, ha subrayado que esta iniciativa está íntegramente sufragada la entidad deportiva y ha destacado la incorporación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el pasado mes de abril, lo que permite tejer una red que aspira a alcanzar a más de 8.100 municipios españoles.

Álvarez ha lamentado la proliferación de insultos y conductas violentas en el deporte base y de aficionados y ha recordado que determinados insultos y gestos dirigidos a humillar al adversario constituyen delitos de odio.

Por su parte, el director de relaciones institucionales de LALIGA, José Montero, ha detallado el plan de formación que arrancará este martes, 19 de mayo, en la Sala Polisón del Teatro Principal de Burgos con dos talleres sobre bullying a las 11.00 y a las 16.00 horas. Estas jornadas, avaladas por el Consejo General de la Psicología de España, están dirigidas a clubes, educadores, técnicos de igualdad, personal de instalaciones deportivas y fuerzas de seguridad.

Montero ha defendido la eficacia de las herramientas de control y de la vía judicial implementadas por LALIGA y ha explicado que la puesta en marcha de un monitor con inteligencia artificial para analizar el discurso de odio en redes sociales provocó que el ruido digital descendiera de una escala cercana al 10 hasta un 5,8 cuando los usuarios supieron que estaban siendo monitorizados.

"Cuando la gente siente que no hay impunidad y que lo que hace tiene consecuencias, las acciones bajan de manera drástica", ha asegurado y ha avanzado que el departamento de Seguridad ha logrado varias sentencias condenatorias desde 2022, la última de ellas a un joven en Oviedo a quien se les ha prohibido el acceso a estadios de fútbol.

El objetivo es que cada vez que haya una acción susceptible de delito de odio, haya una reacción y no quede impune. La red aglutina ya al cien por cien de los clubes del fútbol profesional (los 42 equipos profesionales).