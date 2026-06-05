Burgos ya prepara la segunda entrega del Mercado con Alma con 24 expositores en las fiestas de San Pedro y San Pablo

BURGOS 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El edil de Comercio, Desarrollo Económico e Innovación del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, ha avanzado los detalles de la segunda edición del 'Mercado con Alma', una cita comercial y artesanal se celebrará del 27 de junio al 3 de julio en el paseo de Atapuerca, coincidiendo con las fiestas mayores de San Pedro y San Pablo.

Según ha indicado Barriada, la convocatoria ha registrado "un notable éxito de demanda" lo que ha obligado a realizar un sorteo para asignar los 24 'stands' disponibles, la misma cifra de la de la edición anterior.

El objetivo prioritario de este mercado sigue siendo el impulso y la promoción de los oficios artesanos y por los requisitos indispensables para los participantes figuraba estar en posesión del carné de artesano o de una certificación acreditativa.

El público que se acerque al paseo de Atapuerca encontrará una oferta variada que abarca sectores como la joyería, el cuero, la alimentación y la cosmética natural.

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aporbado a la cuenta justificativa presentada por el colectivo Coarte para el desarrollo de actividades feriales. La asignación económica concedida a esta asociación, recogida en la base nacional de subvenciones, asciende a 24.215 euros.

De dicha cantidad, 11.000 euros sufragan la Feria de Oficios Artesanos -que el pasado mes de julio alcanzó su 36ª edición-, mientras que los 13.215 euros restantes se destinan al Mercado de Navidad, que el año anterior conmemoró su 28º aniversario.

La entidad justificó gastos por un valor total de 57.686 euros, una cuantía que rebasa ampliamente la ayuda municipal, por lo que el Ayuntamiento procederá a abonar de forma inmediata la liquidación pendiente.

Por lo que se refiere a Comercio, se ha fiscalizado la cuenta justificativa de la Federación de Asociaciones Empresariales (FAE) en el marco de su convenio anual de apoyo al comercio, dotado con 67.786 euros. Aunque la patronal presentó una justificación de gasto por valor de 69.041 euros, los técnicos municipales han aplicado una reducción de 1.635,24 euros tras detectar varios desajustes.

En concreto, se superó el límite del 15 por ciento fijado por el convenio para gastos de personal, se aportaron facturas no integrables en el acuerdo y se incluyeron dos consultorías energéticas realizadas a empresas ubicadas fuera del término municipal de Burgos.

Tras estas deducciones, la aportación definitiva del Ayuntamiento a FAE se ha fijado en 66.150,76 euros.