El bus urbano de Burgos suma 16,1 millones de viajeros en 2025, la mayor cifra de su historia

BURGOS 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16,1 millones de viajeros utilizó el autobús urbano de Burgos en 2025, lo que supone un 8,6 por ciento más que el año anterior y la mayor cifra de la historia.

El presidente del Servicio de Movilidad y Transportes (Smyt) del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, ha calificado de histórico este dato que supone superar en más de tres millones los datos de antes de la pandemia.

El incremento frente 2024 "confirma la tendencia al alza" que Barriada ha atribuido a un "cambio estructural" en los hábitos de movilidad. La cifra equivale a una media de 44.242 usuarios diarios, que asciende a unos 48.000 en días laborables.

El mes de octubre marcó el récord mensual con 1.518.080 viajeros y jornadas puntuales por encima de los 63.700 usuarios, mientras que destacaron fechas como el 28 de noviembre -Black Friday y previa de Todos los Santos- con 63.765 viajes, y el 19 de diciembre, en periodo navideño, con 63.945.

El servicio, compuesto por 39 líneas -regulares, circulares, estacionales, nocturnas y especiales- recorrió 3.555.931 kilómetros en 2025, con una media diaria de 9.741 kilómetros y una ocupación de 4,54 viajeros por kilómetro. Los datos, ha explicado el presidente del Servicio, apuntan a que el burgalés, al menos, usó una vez cada cuatro días el autobús.

De entre todas las líneas, cuatro concentran más de 8,5 millones de desplazamientos, más de la mitad del total. Se trata de la línea 1 (Gamonal-Avenida del Arlanzón), con 3.808.982 viajeros y 311.000 usuarios de incremento; la Línea 5 (Barrio del Pilar-Vistalegre), con 1.816.035 viajeros; la Línea 19, Villalonquéjar-Vista Alegre, con 1.571.638 viajeros, y la Línea 2 (Estación-Hospital-Carretera de Arcos) que ha sumado 1.330.533 viajeros.

IMPACTO SOCIAL

Barriada ha subrayado el impacto social del servicio ya el 40 por ciento de los viajeros se beneficia de algún tipo de bonificación o gratuidad. Destaca la tarjeta gratuita para mayores de 65 años, implantada a finales de 2024, que en su primer año completo ha registrado 2.967.518 viajes, el 18,39 por ciento del total.

También ha crecido el bonobús joven para menores de 30 años, con 2.313.204 usos en 2025, un 7,8 por ciento más que en 2024 y la gratuidad para menores de 13 años alcanzó 886.853 viajes (5,5 por ciento del total). A estos se suman tarifas reducidas para familias numerosas (361.881 viajes), familiares de empleados (83.880) y personal municipal.

Según los datos aportados por Barriada, el 51,9 por ciento de los usuarios utiliza el bonobús ordinario, lo que refleja fidelización y uso recurrente del servicio.

La recaudación total del servicio ascendió a 3.102.255 euros, con ingresos directos por viajes de 2.947.313 euros, lo que supone un ingreso medio de 0,18 euros por viajero.

El bonobús generó 1.885.723 euros, casi el 64 por ciento del total, mientras que el pago en efectivo quedó reducido al 3,78 por ciento de los usuarios, aunque aportó 729.055 euros debido al mayor precio del billete sencillo.

La puesta en marcha en septiembre de la recarga mediante aplicación móvil elevó la media de recargas cuatrimestrales de 66.121 a 113.266 euros, lo que el Ayuntamiento interpreta como un avance en digitalización, eficiencia operativa y reducción del uso de efectivo.

El sistema cuenta con 72 autobuses, 57 en servicio simultáneo en días laborables, y 241 empleados, de los cuales 212 son conductores. Cada conductor transporta una media anual de más de 76.000 viajeros.