'El que busca encuentra', propuestas que aúnan fe, historia, tradición y naturaleza en la provincia de Palencia

Uno de los cinco templos del Museo Territorial de Campos del Renacimiento de Palencia. - DIP PALENCIA

PALENCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tradición, fe, patrimonio y naturaleza se dan la mano en la programación especial para la Semana Santa de 2026 que ha diseñado la Diputación de Palencia bajo el lema 'Y el que busca, encuentra...', con el objetivo de consolidar la provincia como un destino que fusiona la tradición de las procesiones con la riqueza del arte sacro, la gastronomía y los espacios naturales.

La institución provincial, a través de la marca 'Palencia Turismo con Pé', ha diseñado un calendario de actividades que busca atraer a nuevos viajeros y fidelizar a los visitantes habituales durante un período de máxima afluencia turística en una provincia que ostenta el sello de 'Turismo familiar', lo que la convierte en "el destino perfecto para pasar estos días en familia".

Dentro de las actividades principales, la Diputación ha programado las rutas guiadas 'Palencia es tu ruta en Semana Santa', que se desarrollarán el Viernes Santo, 3 de abril, con visitas a referentes del románico como San Martín de Frómista y el Monasterio de San Zoilo en Carrión de los Condes.

Además, el Palacio Provincial, sede de la Diputación abre sus puertas el 5 de abril en dos pases, a las 11.30 y a las 13 horas, para mostrar su arquitectura modernista y su historia para todos aquellos que se quieran acercar a este palacio ubicado en el centro de la capital palentina, que celebra una Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional.

A través de 'Palencia, con Pé de Patrimonio', la Diputación y la Diócesis de Palencia garantizan la apertura de un conjunto de templos entre el 28 de marzo y el 6 de abril. Iglesias en localidades como Becerril de Campos, Frechilla,, Fuentes de Valdepero, Villamuriel, Cevico, Husillo, Dueñas, Astudillo o Cervera de Pisuerga contarán con horarios específicos de mañana y tarde para facilitar el acceso de los turistas a lo que se suma el Museo Diocesano, en la capital que abre de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas, para mostrar una rica colección de arte sacro.

Un pilar "fundamental" de esta oferta es el Museo Territorial Campos del Renacimiento, que se articula como eje vertebrador del turismo cultural en la provincia ya que se distribuye en cinco sedes de cuatro localidades -Becerril de Campos, Cisneros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava-.

Una visita a un Museo que permite contemplar obras de genios como Pedro Berruguete o Alejo de Vahía en los lugares para los que fueron concebidas, una "experiencia une el arte renacentista con el paisaje y la arquitectura popular de Tierra de Campos".

NATURALEZA.

La provincia de Palencia ofrece además, a quienes buscan el contacto directo con el medio ambiente, "escenarios privilegiados" como el Parque Natural Montaña Palentina, el Cerrato o el Canal de Castilla, así como el Camino de Santiago o el Camino Lebaniego.

Espacios que invitan a la práctica de senderismo, cicloturismo, escalada o piragüismo, ya sea de forma individual o a través de empresas de turismo activo.