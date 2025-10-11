Buscan a un hombre de 96 años extraviado desde este mediodía en Escuredo (León)

LEÓN, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha desplegado un amplio dispositivo para tratar de localizar a un varón de 96 años extraviado desde este mediodía en la localidad leonesa de Escuredo.

El dispositivo está coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias de la Administración autonóca y se ha movilizado elGrupo de Rescate de la Junta, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Riello y Brañuelas.

Agentes edioambientales y efectivos de Guardia Civil Colaboran también con los organismos vecinos de la zona, según ha informado el 112 de Castilla y León.