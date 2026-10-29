Buscan a una joven de Bembibre (León) que viajaba en uno de los trenes de Urda (Toledo)

LEÓN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Familiares y allegados de Tamara González Costa, de 31 años y vecina de Bembibre (León), buscan a la joven en redes sociales tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

En las publicaciones aparece la fotografía y la edad de la joven y se especifica que mide 1,57 metros y viajaba en el asiento 12B del vagón 8.

La Subdelegación del Gobierno en León ha emitido un comunicado en el que afirma que no dispone de confirmación oficial de que haya personas desaparecidas de la provincia de León tras el accidente.

Además, ha recordado a quienes busquen a familiares o allegados y necesiten comunicar una posible desaparición que se han habilitado los teléfonos de atención del 112 de Castilla-La Mancha, 900 122 112; el 900 101 020 de Renfe y el 655 286 975 de Iryo.