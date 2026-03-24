Buscan a una mujer de 71 años desaparecida este lunes en Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

Aviso sobre la mujer desaparecida en Arroyo de la Encomienda. - SOS DESAPARECIDOS

VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización SOS Desaparecidos y Protección Civil Valladolid han publicado el aviso de búsqueda de Josefa Vicenta N.S, una mujer de 71 años de la que no se tienen noticia desde este lunes, 23 de marzo.

Según la información de SOS Desaparecidos compartida en sus redes sociales, la mujer desaparecida tiene 71 años, mide 1,60 metros de altura, es de corpulenta, con el pelo castaño y ojos marrones.

Para aportar cualquier dato o noticia sobre ella se ofrece el número de teléfono 868 286 726.