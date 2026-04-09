Buscan a un octogenario desaparecido, vecino de Abraveses de Tera (Zamora), que fue visto por última vez en Benavente

ZAMORA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha establecido un dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre de 80 años, que responde al nombre de Segismundo y es vecino de la localidad zamorana de Abraveses de Tera, que fue visto por última vez a las 11.00 horas de este jueves en Benavente.

El octogenario desaparecido mide 170 centímetros y es de complexión delgada, pelo canoso, y en el momento de la desaparición vestía una camiseta azul de cuadros marrones y blancos, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Por parte de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora se ha establecido dispositivo de búsqueda nada más conocerse la desaparición de la persona sobre las 18.30 horas, en el que participan varias patrullas de Seguridad Ciudadana, SEPRONA y Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC), si bien están prealertadas otras unidades como el Grupo Cinológico, Equipo PEGASO, UHEL (Unidad Aérea de León) y USECIC de Zamora.

También participan diferentes apoyos, como Policía Local de Benavente y Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

El Puesto de Mando del dispositivo está establecido en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Benavente y el despliegue realizado bajo el mando y coordinación del Teniente de la Compañía de Benavente