Buscyl supera los 10 millones de viajes gratuitos y las 719.000 tarjetas

Archivo - Una mujer sube a un autobús en Valladolid. - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha superado los 10 millones de viajes gratuitos a través de Buscyl, que cuenta con más de 719.000 tarjetas activas, lo que refleja el "éxito" de este modelo de movilidad implantado en la Comunidad.

En concreto, son 10.072.879 los viajes, un dato que para la Junta "evidencia el papel del transporte autonómico como servicio público estructural para garantizar la movilidad diaria y la respuesta positiva de los ciudadanos desde su puesta en marcha".

El Ejecutivo económico ha puesto así en valor el "crecimiento sostenido" que "refleja la utilidad del modelo y su buena gestión", con una adaptación continua de la oferta a la demanda, especialmente en las líneas con mayor utilización.

En este sentido, ha precisado que el incremento de viajeros ha ido acompañado de una "gestión flexible", con refuerzos en las rutas más demandadas y una "mejora progresiva" del servicio, lo que "constata un modelo que funciona, se adapta y responde", y sitúa al transporte público como una "alternativa real en Castilla y León".

Sobre las más de 719.000 tarjetas activas, la Junta ha indicado que es un dato que muestra la "rápida implantación" y permite "dimensionar el alcance real del servicio, con una base amplia de usuarios que respalda el crecimiento sostenido del número de viajes"

De este modo, ha reivindicado que Buscyl es "una herramienta clave" para "reforzar la cohesión territorial, garantizar la igualdad de oportunidades, generar ahorro directo para las familias e impulsar el uso del transporte público.

Por provincias, el número de viajes de Buscyl se distribuye entre Ávila, con 122.576; Burgos, con 283.228; León, 1.790.556; Palencia, 314.127; Salamanca, 3.291.797; Segovia, 641.538; Soria, 67.062; Valladolid, 3.435.559, y Zamora, 126.436.