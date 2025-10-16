Bustinduy sitúa los viajes del Imserso en "la punta de lanza del bienestar en el envejecimiento"

El ministro de de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (c), inaugura la nueva temporada del programa de turismo del Imserso, en el Puente de Piedra, a 15 de octubre de 2025, en Zamora, Castilla y León (España). - Emilio Fraile - Europa Press

ZAMORA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha situado los viajes del Imserso en "la punta de lanza del bienestar en el envejecimiento" y ha cargado contra quienes promueven el "enfrentamiento" intergeneracional vinculando este tipo de programas y las dificultades que padecen algunos jóvenes.

"Es la misma operación de señalamiento que con las mujeres o con el colectivo LGTBI", ha advertido el responsable del Gobierno de España, que ha acudido este jueves a Zamora, precisamente, para presentar la nueva temporada de los viajes del Imserso.

Pablo Bustinduy ha comparecido en el Puente de Piedra de la ciudad, con la Catedral de fondo, acompañado por la directora general del Imserso, Mayte Sancho, y por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.

En ese marco, el ministro ha recordado que los viajes de esta temporada arrancarán el domingo 19 de octubre, después de que su comercialización comenzara la semana pasada.

"Estos viajes encarnan rasgos fundamentales de nuestro país: un país plural que cuida de todos por igual y que democratiza el tiempo y el ocio", ha aseverado Bustinduy, que ha destacado las novedades que ha introducido el Ministerio que dirige para esta temporada, como la creación de una tarifa plana de 50 euros, accesible para los pensionistas que tienen rentas más bajas o la posibilidad de viajar con animales de compañía.

En total, este año el Imserso ofrece 879.213 plazas, de las cuales el 50,1 por ciento se destina para turismo de costa peninsular; el 25,9 por ciento, para turismo de costa insular; y el 23,9 por iuento, para el turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.

En ese contexto, Pablo Bustinduy, ha situado a Zamora como el símbolo de la nueva etapa de los viajes del Imserso dentro de los circuitos de la España de interior y ha destacado que la mejor manera de apoyar a los territorios que, como esta provincia, han sufrido los graves incendios del verano es "visitarlos, conocerlos, apreciarlos y valorarlos".

DESCUBRIR EL PAÍS.

Por su parte, Mayte Sancho ha indicado que cada vez se reciben más solicitudes de personas que quieren "conocer el interior" de país. "En los 80, había muchas personas que no conocían el mar", ha recordado la representante del Ministerio, en referencia a la cantidad de viajes organizados a la costa, y "ahora, eso ha cambiado" y ha crecido el interés por descubrir "el país en general".

Finalmente, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha relacionado esta presentación con la inauguración de la exposición de Las Edades del Hombre, que se abre precisamente este jueves en Zamora, por su capacidad para atraer turistas, y ha remarcado que es necesario "promocionar la ciudad y la provincia".

