La Cabalgata de Reyes de Burgos saldrá a las 18.00 horas desde la calle Vitoria con 14 carrozas y 750 participantes

La alcaldesa, Cristina, Ayala, y el concejal de Fiestas, Cesar Barriada, han visitado las carrozas que saldrán en la cabalgata. - EUROPA PRESS

BURGOS 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de Reyes Magos de Burgos de 2006 se celebrará el 5 de enero a las partir de las 18.00 horas y contará con 14 carrozas y 750 participantes.

La comitiva partirá de la calle Vitoria a la altura de la Real Antigua de Gamonal y llegará después de recorrer toda esta calle a las 20.00 horas al Teatro Principal.

En concreto, contará con la participación de 750 personas, 14 carrozas y 15 compañías locales, nacionales y extranjeras, según ha detallado el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, quien ha subrayado la importancia que tendrán en esta ocasión "la luz y el sonido como ejes principales".

Este año se incorporan como novedad algunos "espectáculos pirotécnicos" de la mano de las compañías francesas, Carnavires, Picto Facto o Tacotac. Entre las propuestas locales figura la colaboración con la Escuela de Circo de Burgos y otros colectivos culturales de la ciudad.

OTROS ESPECTÁCULOS

La cabalgata incluirá también espectáculos de acrobacias, teatro, malabares y grandes estructuras luminosas, ha destacado el edil, quien ha explicado que los emisarios reales anunciarán, al inicio de la cabalgata, la llegada de los Reyes Magos de Oriente.

Estos van a desfilar en carrozas especialmente diseñadas y acompañadas por compañías artísticas y recreaciones fantásticas. En el recorrido también se va a primar el folclore local con la presencia del Comité de Folclore de la Ciudad de Burgos, los dulzaineros locales y las carrozas ganadoras en las fiestas de San Pedro y San Pablo.

La llegada de los Reyes Magos al Teatro Principal está prevista para las 20.00 horas, donde realizarán la adoración al Niño Jesús en el pesebre, tras lo que, a alrededor de las 20.20 horas, dirigirán su mensaje a los niños desde el balcón del teatro.

El desfile, que será narrado en directo y contará con espacios reservados para personas con movilidad reducida, cuenta con un presupuesto de 200.000 euros y durante la cabalgata se repartirán más de 5.260 kilos de caramelos, en su mayoría blandos.